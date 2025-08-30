Svetli način
Z avtom zapeljal v skupino ljudi in enega ubil

Pariz, 30. 08. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA , M.V.
V mestu Evreux na severu Francije se je ponoči zgodil incident, ko je eden od vpletenih v pretepu pred gostinskim lokalom z vozilom namenoma zapeljal v skupino ljudi. Umrl je en človek, pet pa je poškodovanih, od tega dva huje.

Francoska policija
Francoska policija FOTO: Shutterstock

Incident se je zgodil pozno ponoči pred lokalom La Winery v središču mesta, je po poročanju spletnega portala televizije BFMTV sporočil župan Evreuxa Guy Lefrand. Po njegovih besedah je okrog 4. ure zjutraj prišlo do spora in nato še pretepa med več osebami.

Državno tožilstvo v Evreuxu je kasneje sporočilo, da naj bi eden od vpletenih tekom prepira "odšel po vozilo (...) in namerno z veliko hitrostjo zapeljal nazaj v skupino ljudi pred lokalom".

Umrla je najmanj ena oseba, še pet pa je poškodovanih, od tega dva huje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tožilstva so priprli tri osebe, v teku pa je tudi preiskava, da bi natančneje razjasnili vse okoliščine dogodka.

KOMENTARJI (5)

Samo navijač
30. 08. 2025 12.21
Kozji barbari se s pomocjo subvencioniranja zahodnih liberalnih izdajalskih vlad ,infiltrirajo v Evropo. Nekaj cada je bilo to potihoma, zdaj jih prevazajo celo z letali uradno. Namen pa je destabilizirat Evropo. Da se prikrije bankirski lopovski faljeni sistem ki je pred zadnjim vzdihljajem. Preusmeritev pozornosti.
xoxotox6
30. 08. 2025 12.15
v Miljah imajo zakonsko možnost da organizirajo samozaščito z določenimi pooblastili, predvsem spremstvo deklet v javnem prevozu. Ali si lahko zamislite par metrov iz SLO so že potrebne ensatzgruppen, da se lahko normalno gibaš v svojem okolju z zavedanjem da te je strah??????????
resni ca
30. 08. 2025 11.59
+6
Ne smemo biti nestrpni do migrantov, pa četudi posiljujejo, pretepajo in ubijajo po evropi.
Vakalunga
30. 08. 2025 11.46
+3
To ni incident to je TERORIZEM..
galeon
30. 08. 2025 11.42
+1
Pomešal je stopalke za plin, zavoro in sklopko.
