Z avtom zapeljal v skupino ljudi in enega ubil

Incident se je zgodil pozno ponoči pred lokalom La Winery v središču mesta, je po poročanju spletnega portala televizije BFMTV sporočil župan Evreuxa Guy Lefrand. Po njegovih besedah je okrog 4. ure zjutraj prišlo do spora in nato še pretepa med več osebami.

Državno tožilstvo v Evreuxu je kasneje sporočilo, da naj bi eden od vpletenih tekom prepira "odšel po vozilo (...) in namerno z veliko hitrostjo zapeljal nazaj v skupino ljudi pred lokalom".

Umrla je najmanj ena oseba, še pet pa je poškodovanih, od tega dva huje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah tožilstva so priprli tri osebe, v teku pa je tudi preiskava, da bi natančneje razjasnili vse okoliščine dogodka.