Z avtomobila streljal na ljudi v središču Krakova, najmanj pet mrtvih

V streljanju v središču poljskega Krakova je bilo danes po navedbah oblasti ubitih najmanj pet ljudi, več kot ducat pa ranjenih, poroča Independent. Napadalec je okoli 15. ure po lokalnem času z avtomobilom zapeljal na prometni osrednji tržni trg in iz vozečega vozila začel naključno streljati na mimoidoče. Policija je sporočila, da je osumljenca aretirala.

Po navedbah oblasti je bil osumljenec med posredovanjem ustreljen in prepeljan v bolnišnico, kjer je pod policijskim nadzorom. Njegove identitete za zdaj niso razkrili.