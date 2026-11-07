Z avtomobila streljal na ljudi v središču Krakova, najmanj pet mrtvih

V streljanju v središču poljskega Krakova je bilo danes po navedbah oblasti ubitih najmanj pet ljudi, več kot ducat pa ranjenih, poroča Independent. Napadalec je okoli 15. ure po lokalnem času z avtomobilom zapeljal na prometni osrednji tržni trg in iz vozečega vozila začel naključno streljati na mimoidoče. Policija je sporočila, da je osumljenca aretirala.
Po navedbah oblasti je bil osumljenec med posredovanjem ustreljen in prepeljan v bolnišnico, kjer je pod policijskim nadzorom. Njegove identitete za zdaj niso razkrili.
Med ranjenimi dva policista
Med ranjenimi sta tudi dva policista, so sporočili gasilci. Na prizorišču so posredovale številne reševalne ekipe, med njimi tudi helikopterska nujna medicinska pomoč.
Gasilci so prebivalce pozvali, naj se izogibajo območju glavnega trga, ki je tudi uro po incidentu ostajalo zaprto in pod nadzorom varnostnih služb. Poljski premier Donald Tusk je sporočil, da policija preiskuje ozadje in vse okoliščine napada. Oblasti so sprva poročale o dveh smrtnih žrtvah in desetih ranjenih, pozneje pa se je število mrtvih povzpelo na najmanj pet.