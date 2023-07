Z avtomobilom med pešce v Tel Avivu, izraelski napadi na begunsko taborišče

V napadu z avtomobilom in ostrim predmetom je bilo v Tel Avivu po podatkih policije ranjenih sedem ljudi. Napadalec je z avtomobilom najprej zapeljal v skupino pešcev, nato pa nekatere še zabodel. Palestinskega voznika je pozneje ubil oborožen civilist. Napad se je zgodil drugi dan največje operacije izraelske vojske v zadnjih letih na zasedenem Zahodnem bregu, v kateri je bilo 10 Palestincev ubitih, sto pa ranjenih. Hamas, ki odgovornosti za napad sicer ni prevzel, ga je označil za "prvi odgovor" na izraelsko operacijo v Dženinu.

Izraelska policija je sporočila, da so prejeli prijavo o "avtomobilu, ki je napadel več civilistov" na severu mesta. Pojasnili so, da je osumljenec zapeljal v pešce, ki so stali na nakupovalni ulici, nato pa izstopil iz avtomobila in jih zabodel z ostrim predmetom. Med ranjenimi so trije huje poškodovani, nato pa je bil "terorist nevtraliziran", kot so navedli. CNN poroča, da je palestinskega napadalca na kraju dogodka ubil oborožen civilist.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je današnji napad v Tel Avivu označilo za "prvi odgovor" na izraelsko operacijo na Zahodnem bregu. To je znak, da bodo "okupatorji plačali ceno za zločine v Dženinu", je sporočil tiskovni predstavnik Hamasa, ne da bi prevzel odgovornost za napad.

Napad se je sicer zgodil drugi dan največje operacije izraelske vojske v zadnjih letih na zasedenem Zahodnem bregu, v kateri je bilo po palestinskih podatkih v Dženinu doslej ubitih 10 Palestincev, ranjenih pa sto. Več tisoč ljudi so evakuirali. Izrael sprožil obsežno operacijo V izraelski operaciji po poročanju tujih tiskovnih agencij sodeluje okoli tisoč izraelskih vojakov z oklepnimi vozili in vojaškimi buldožerji ter brezpilotni letalniki. Po navedbah Izraela je usmerjena proti "teroristični infrastrukturi", saj ima Dženin za utrdbo palestinskih skrajnežev in izhodišče njihovih napadov na Izraelce. Operacijo je vojska začela v ponedeljek zgodaj zjutraj z napadi brezpilotnih letalnikov, nato pa je v mesto vstopila kopenska vojska, ki zdaj nadaljuje operacijo.

icon-expand Dim nad Dženinom FOTO: AP

V mestu Dženin so bile danes zjutraj trgovine zaprte, na ulicah, ki so polne razbitin in požganih cestnih zapornic, pa je bilo zelo malo ljudi. Nad mestom letijo droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz gosto poseljenega palestinskega begunskega taborišča v Dženinu, kjer na manj kot polovici kvadratnega kilometra živi okoli 15.000 ljudi, je zaradi spopadov palestinski Rdeči polmesec v ponedeljek evakuiral več kot 3000 ljudi, med njimi starejše in bolne. Opozoril je, da prebivalcem težko pomagajo, ker zaradi cestnih zapor in uničene infrastrukture s težavo pridejo do begunskega taborišča. Zaradi velikega uničenja se tudi težko premikajo po samem taborišču. Opozorili so tudi na prekinitve dobave elektrike zaradi v spopadih poškodovane električne napeljave. Poškodovana je tudi vodovodna napeljava. Begunsko taborišče označili za oporišče teroristov Po poročanju tujih tiskovnih agencij je izraelska vojska sporočila, da je tarča operacije "teroristična infrastruktura", begunsko taborišče v Dženinu pa označila za oporišče teroristov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right