Z avtomobilom 'pokosil' petčlansko družino, mama takoj umrla

Pristojni, ki so takoj po prijavi prišli na kraj nesreče, so povedali, da je bil "prizor grozljiv". Mati je umrla na mestu. Skupaj z očetom sta se poškodovala dva majhna otroka, od katerih je bil najmlajši še v vozičku. Na kraju tragedije so našli voznika, ki je bil v stanju šoka, ko je ugotovil, kaj je storil.

Kot so hrvaški mediji izvedeli od virov iz zadrske bolnišnice, je najhuje poškodovan triletni deček, ki so ga sinoči operirali. Ima poškodbe glave in se bori za življenje. Tudi oče je na intenzivnem oddelku. Njegove poškodbe so zelo hude, med drugim ima poškodbe medenice, pljuč in spodnjega dela noge, a njegovo življenje ni ogroženo. Ga pa čaka nova operacija.

Enajstmesečni dojenček je po čudežu preživel brez poškodb, štiriletna deklica pa je huje poškodovana, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Za 24sata je spregovoril Antun iz Zaprešića, ki poletje preživlja na Viru. Dejal je, da se je nesreča zgodila na nenaseljenem delu, kjer ob cesti ni hiš. "Dva avtomobila sta se že ustavila, da bi pomagala. Videli smo en avto prevrnjen na streho, otroški voziček in ljudje so komentirali, da je voznik "pokosil" družino s tremi otroki, ki je hodila peš. Ni prvič, da smo bili priča prometni nesreči na tej ulici, ki ima veliko zapletenih ovinkov, vozniki pa pogosto prehitro vozijo, medtem ko ni nobene razsvetljave, nobenih pločnikov. Kmalu je prišel rešilec, ki je poskrbel za otroke, nato policisti in gasilci, ki so na kraju žal takoj povedali, da je mama otrok umrla. Voznik je bil obupan, v šoku, prizor pa je bil strašen." Po nekaterih poročanjih je voznik vozil prehitro, bil naj bi tudi pijan.