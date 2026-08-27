Z vozilom trčil v množico na avtobusni postaji: umrla najmanj ena oseba

Policijski vir je za francosko tiskovno agencijo povedal, da je voznik po pretepu na območju železniške postaje z avtomobilom trčil v množico na avtobusni postaji, ki je na tem območju. Incident se je zogdil ob 22. uri v mestu Caen na severozahodu Francije.

BMTV poroča, da sta v incidentu umrli dve osebi, Deutsche Welle medtem poroča, da je umrla najmanj ena oseba. Več drugih je bilo poškodovanih.

Voznik je po incidentu pobegnil, a so ga oblasti kasneje aretirale približno 20 kilometrov stran od kraja dogodka.

Policija je območje zavarovala, medtem ko so reševalne službe nudile pomoč žrtvam.

Oblasti preiskujejo okoliščine incidenta in poskušajo ugotoviti, ali je bil ta nameren.