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Z vozilom trčil v množico na avtobusni postaji: umrla najmanj ena oseba

Caen, 27. 08. 2026 08.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Incident na avtobusni postaji v Franciji

Na severozahodu Francije je moški z vozilom zapeljal v množico na avtobusni postaji. Po poročanju medijev je umrla najmanj ena oseba, več drugih je ranjenih. Voznik naj bi bil pred tem udeležen tudi v pretep na tem območju. Oblasti še preiskujejo, ali je bilo trčenje namerno.

Policijski vir je za francosko tiskovno agencijo povedal, da je voznik po pretepu na območju železniške postaje z avtomobilom trčil v množico na avtobusni postaji, ki je na tem območju. Incident se je zogdil ob 22. uri v mestu Caen na severozahodu Francije.

BMTV poroča, da sta v incidentu umrli dve osebi, Deutsche Welle medtem poroča, da je umrla najmanj ena oseba. Več drugih je bilo poškodovanih.

Voznik je po incidentu pobegnil, a so ga oblasti kasneje aretirale približno 20 kilometrov stran od kraja dogodka. 

Policija je območje zavarovala, medtem ko so reševalne službe nudile pomoč žrtvam.

Oblasti preiskujejo okoliščine incidenta in poskušajo ugotoviti, ali je bil ta nameren.

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