Z avtomobilom zapeljal v ograjo pred uradom nemške kanclerke

Na delu so pristojne službe, poteka intenzivna preiskava dogodka, poročajo nemški mediji.

Na drugi strani vozila je bil sicer z belimi črkami zapisan slogan "ustavite politiko globalizacije".

Bild.de sicer poroča, da naj bi bilo v tokratnem dogodku uporabljeno isto vozilo, kot leta 2014, ko je takrat 48-letni voznik prav tako zapeljal v ograjo ob uradu. Takrat je bil sicer avto popisan s slogani "konec s smrtonosnimi klimatskimi spremembami", na drugi strani pa je bila ljubezenska izjava. Pisalo je: "Nicole, ljubim te."

Kaj naj bi bil tokrat motiv dejanja, ni znano. Ima pa kanclerka, ki je pred dnevi praznovala pomemben mejnik - 15 let vodenja Nemčije - danes precej natrpan urnik.

Ključni dogodek bo sestanek kanclerke z regionalnimi vladami, kjer bodo govorili o obvladovanju pandemije novega koronavirusa, razpravljali bodo predvsem o ukrepih, s katerimi bi zajezili širjenje virusa, ki predstavlja pritisk na zdravstveni sistem in veliko gospodarsko škodo.

Na dogodek so se že odzvali v uradu kanclerke. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je vozilo v ograjo urada trčilo okoli 10. ure, "pri tem pa je nastala manjša materialna škoda". Kot še dodajajo, kanclerka, drugi člani vlade in zaposleni, niso bili v nevarnosti.