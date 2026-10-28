Z avtomobilom zapeljali v izložbo zlatarne in peš pobegnili s plenom

Rop se je zgodil zgodaj zjutraj na območju za pešce v središču avstrijske prestolnice. Po navedbah policije se je uspelo roparjem prebiti do notranjosti zlatarne, kjer so si pograbili nakit in zbežali. Kako obsežna je škoda, še ni znano, preiskava pa poteka.
Iz zlatarne Von Köck so sporočili, da bodo zaradi incidenta dva dneva zaprti, in stranke prosili za razumevanje, poroča avstrijski portal Heute.
Glede na slike s prizorišča so storilci z vozilom zapeljali v izložbo zlatarne, pri tem pa je nastala večja gmotna škoda. Poškodovan avtomobil je iz poslovalnice odvlekla vlečna služba.
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