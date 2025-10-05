Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Z baloni tihotapili cigarete in povzročili zaprtje letališča v Vilni

Vilna, 05. 10. 2025 12.54 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
3

Zaradi več kot 20 balonov, uporabljenih za tihotapljenje ponarejenih cigaret iz Belorusije v Litvo, je bilo letališče v litovski prestolnici Vilni več ur zaprto. Po navedbah pristojnih oblasti je bilo odpovedanih ali prestavljenih okoli 30 letov.

Meteorološki balon (slika je simbolična)
Meteorološki balon (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Približno 25 balonov je kršilo litovski zračni prostor, od tega dva v bližini letališča v prestolnici, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik litovskega državnega kriznega štaba Darius Buta.

Podobni baloni so v Litvi letos že pristali, med drugim tudi na letališču. Obmejna policija ima od leta 2024 pravico, da takšne balone sestreli.

Letališče v Vilniusu
Letališče v Vilniusu FOTO: Shutterstock

Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji.

Litva je lani zabeležila 966 takih balonov, letos pa 544, je še povedal Buta.

baloni litva letališče vilnius tihotapljenje cigaret
Naslednji članek

Soseda iz goreče hiše rešila štiri otroke

SORODNI ČLANKI

Nemški obrambni minister o incidentih z droni: Gre za provokacijo

Zaradi drona nad letališčem v Frankfurtu aretirali 41-letnega Hrvata

Nad belgijsko vojaško bazo opazili drone

So Rusi drone proti Danski izstrelili s tankerja?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
05. 10. 2025 13.29
+1
Seprav je v Litvi tko super lajf, da ravbjo svetcat iz Belorusije??? Ma bravo!
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 13.22
+3
Spet Rusi skačejo iz mesnih narezkov!
ODGOVORI
3 0
manga
05. 10. 2025 13.21
+3
Ali so Rusi ali Belorusi....jao jao zahodna propagandna mašinerija.In ovce ki verjamemo.
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256