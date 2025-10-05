Z baloni tihotapili cigarete in povzročili zaprtje letališča v Vilni

Približno 25 balonov je kršilo litovski zračni prostor, od tega dva v bližini letališča v prestolnici, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik litovskega državnega kriznega štaba Darius Buta.

Podobni baloni so v Litvi letos že pristali, med drugim tudi na letališču. Obmejna policija ima od leta 2024 pravico, da takšne balone sestreli.