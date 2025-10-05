Z baloni tihotapili cigarete in povzročili zaprtje letališča v Vilni

Približno 25 balonov je kršilo litovski zračni prostor, od tega dva v bližini letališča v prestolnici, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik litovskega državnega kriznega štaba Darius Buta.
Podobni baloni so v Litvi letos že pristali, med drugim tudi na letališču. Obmejna policija ima od leta 2024 pravico, da takšne balone sestreli.
Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji.
Litva je lani zabeležila 966 takih balonov, letos pa 544, je še povedal Buta.
