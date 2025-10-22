Svetli način
Tujina

Z baloni tihotapili cigarete, Litva zato zaprla letališče in meje

Vilna, 22. 10. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
7

Litva je zaradi balonov, uporabljenih za tihotapljenje cigaret, začasno ustavila promet na letališču v Vilni in zaprla mejne prehode z Belorusijo. Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, potem ko so litovske oblasti po vstopu balonov v njihov zračni prostor že v začetku meseca ustavile obratovanje letališča.

V zračni prostor nad več regijami v državi, tudi v bližini letališča v Vilni, je po navedbah oblasti v torek zvečer vstopilo več deset vremenskih balonov, s katerimi iz Belorusije tihotapijo cigarete, na spletu poroča nemški Deutsche Welle.

Potnike so pozvali, naj sledijo obvestilom glede letov. Preusmerjenih ali odloženih jih je bilo okrog 30, od tega so jih 14 preusmerili na druga letališča, so po poročanju litovske televizije LRT sporočili z letališča v Vilni. Zjutraj so letališče ponovno odprli.

V zgodnjih jutranjih urah so se oblasti v Litvi v odziv na incident odločile tudi začasno zapreti oba mejna prehoda z Belorusijo.

Gre za že drugi tovrstni incident ta mesec, po navedbah oblasti pa glede na število balonov in območje, nad katerim so se pojavili, tudi enega najobsežnejših to leto.

V začetku meseca je bilo zaradi balonov iz Belorusije prizadetih okoli 30 letov in 6000 potnikov.

Meteorološki balon
Meteorološki balon FOTO: Shutterstock

Tihotapci uporabljajo meteorološke balone za prevoz beloruskih cigaret, ki se nato prodajajo v Evropski uniji, kjer je tobak dražji. Balone so začeli uporabljati, potem ko je Litva lani na meji z Belorusijo postavila ograjo.

Preberi še Z baloni tihotapili cigarete in povzročili zaprtje letališča v Vilni

V Evropi je od septembra za napetost poskrbelo tudi več vdorov dronov in letal v zračni prostor zveze Nato, za kar številni krivijo Rusijo.

litva vilna balon cigareti letališče
Naslednji članek

So prevaranti izkoristili Melanio? Tožba zoper oblikovalce njene kriptovalute

Naslednji članek

Policijo napadali z opekami in steklenicami, zažgali policijski avtomobil

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alicante1234
22. 10. 2025 09.53
Nekatere poteze baltskih držav že mejijo na norost. Če spremljate Kajo vam bo vse jasno
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
22. 10. 2025 09.52
nemogoče...litvanci so pošteni...to sigurno počno zato da gredo cigarete na uničenje in sežig da se varuje zdravje
ODGOVORI
0 0
borjac
22. 10. 2025 09.42
+3
Rusi so vsega krivi , Litvanci pa kadijo ....
ODGOVORI
4 1
Z O V
22. 10. 2025 09.46
+2
🤣
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
22. 10. 2025 09.53
ja ...rusi napadli Litvo z baloni in čiki...
ODGOVORI
0 0
Justice4all
22. 10. 2025 09.02
+7
Haha,obvestili ljudi…Ljudje so pričeli iskati balone in darila iz neba….Če bi to bilo vsak dan…..
ODGOVORI
7 0
modelx
22. 10. 2025 08.38
+3
a niso poslali f35? verjetno bi šla kaka litvanska hiša rakom žvižgat in si niso upali
ODGOVORI
7 4
