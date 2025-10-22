Z baloni tihotapili cigarete, Litva zato zaprla letališče in meje

V zračni prostor nad več regijami v državi, tudi v bližini letališča v Vilni, je po navedbah oblasti v torek zvečer vstopilo več deset vremenskih balonov, s katerimi iz Belorusije tihotapijo cigarete, na spletu poroča nemški Deutsche Welle.

Potnike so pozvali, naj sledijo obvestilom glede letov. Preusmerjenih ali odloženih jih je bilo okrog 30, od tega so jih 14 preusmerili na druga letališča, so po poročanju litovske televizije LRT sporočili z letališča v Vilni. Zjutraj so letališče ponovno odprli.

V zgodnjih jutranjih urah so se oblasti v Litvi v odziv na incident odločile tudi začasno zapreti oba mejna prehoda z Belorusijo.