Z BMW-jem 'rušil' po Zagrebu: zbil motorista, podrl kovinske stebre, trčil v drevo

Policija na Hrvaškem je objavila podrobnosti prometne nesreče, ki se je po divji vožnji voznika vozila BMW v središču Zagreba zgodila na silvestrovo. Po opravljeni kriminalistični preiskavi so ugotovili, da se je 34-letni osumljenec pred dvema dnevoma z osebnim avtomobilom popoldan odpeljal v avtopralnico, izstopil iz avtomobila in pristopil do 58-letnice, ki jo pozna že dlje časa, poroča Index.hr. Ženski je začel groziti, nato pa jo je tudi fizično napadel in jo huje telesno poškodoval, je navedla hrvaška policija.

58-letnici so zdravniško pomoč zagotovili v Kliničnem centru Sester usmiljenk, kjer so ugotovili, da je v napadu utrpela hujše telesne poškodbe, zaradi katerih so jo operirali. Osumljenec je grozil tudi hčerki poškodovane.

34-letnik je medtem s kraja pobegnil s svojim vozilom in začelo se je njegovo divjanje po ulicah Zagreba, s čimer je ogrožal življenja ljudi v ožjem mestnem jedru. Z vožnjo ni prenehal niti na ukaz policistov. Med divjo vožnjo je osumljeni z motorja zbil tudi motorista, a se prav tako ni ustavil ter je vožnjo nadaljeval, v določenem primeru tudi v prepovedani smeri, kasneje pa je izgubil oblast nad vozilom in trčil v kovinske stebričke. A BMW je ustavilo šele drevo.

"Vendar pa njegov beg s tem ni bil končan, saj je pot nadaljeval peš. Policisti so ga izsledili naslednji dan v dopoldanskih urah," so dodali hrvaški policisti. Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca izročili pripornemu nadzorniku, na občinsko državno tožilstvo pa je bilo podano posebno poročilo.