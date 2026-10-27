Z BMW-jem zapeljal v množico: več poškodovanih, osumljenci pobegnili

Tik pred polnočjo se je v Nemčiji v mestu Neustadt am Rübenberge zgodil incident, v katerem je bilo poškodovanih več oseb. Voznik avtomobila znamke BMW je, kot je kasneje potrdila policija, namerno trčil v množico ljudi.

Posredovala je policijska patrulja, ki je takrat v bližini opravljala rutinski prometni nadzor. Po trčenju so proti avtomobilu, iz katerega je izstopilo več oseb in peš pobegnilo s kraja dogodka, tudi streljali. Osumljenci so še vedno na begu.