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Z BMW-jem zapeljal v množico: več poškodovanih, osumljenci pobegnili

Neustadt am Rübenberge, 27. 10. 2026 16.38 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Incident v Nemčiji z BMW-jem

Nemška policija je potrdila, da je voznik BMW-ja namerno zapeljal v množico ljudi. Odjeknili so tudi streli, ko so policisti na vozilo sprožili ogenj. Osumljenci so sicer po trčenju izstopili iz avtomobila in peš pobegnili, policija jih še vedno išče. V trčenju je bilo poškodovanih več oseb, za katere oblasti domnevajo, da poznajo storilce.

Tik pred polnočjo se je v Nemčiji v mestu Neustadt am Rübenberge zgodil incident, v katerem je bilo poškodovanih več oseb. Voznik avtomobila znamke BMW je, kot je kasneje potrdila policija, namerno trčil v množico ljudi.

Posredovala je policijska patrulja, ki je takrat v bližini opravljala rutinski prometni nadzor. Po trčenju so proti avtomobilu, iz katerega je izstopilo več oseb in peš pobegnilo s kraja dogodka, tudi streljali. Osumljenci so še vedno na begu.

Po zadnjih podatkih je bilo v dogodku poškodovanih okoli pet oseb, nekateri huje, njihovo življenje pa naj sicer ne bi bilo ogroženo, poroča The Independent, ki navaja lokalne medije.

Prve preiskave kažejo, da so se vpleteni poznali, piše nemški Bild. Družine žrtev in osumljencev namreč živijo le nekaj sto metrov narazen, zato pristojni domnevajo, da so storilci ciljali prav dotično skupino ter tako ni šlo za naključno dejanje.

Lokalni mediji poročajo, da je bilo na območju poškodovanih več avtomobilov.

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bmw nemčija policija trčenje

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