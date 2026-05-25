Z bojišča prinašajo nasilje domov: Putin obupal nad 'popolno zmago'

"Ne slišim več govorjenja o popolni zmagi," je Rosin povedal za CNN, njegove izjave pa povzema tudi Focus.de. "Ljudje razumejo, da položaj na bojišču za Rusijo ni posebej dober."

Po njegovem bi se lahko razmerje moči začelo obračati že v prihodnjih mesecih. "Morda smo le še štiri ali pet mesecev oddaljeni od točke, ko Rusi ne bodo več mogli pogajati iz pozicije moči," ocenjuje.

Ena največjih težav Moskve naj bi bilo pomanjkanje ljudi. Rusija po njegovih besedah na fronti izgublja več vojakov, kot jih lahko v trenutnih razmerah rekrutira.

Doslej je Kremelj večinoma stavil na prostovoljce in finančne spodbude, širši prisilni mobilizaciji pa se je izogibal. Prav ta korak pa bi lahko namreč pomenil veliko tveganje za notranjo stabilnost države in javno mnenje obrnil proti Vladimirju Putinu.