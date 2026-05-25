Z bojišča prinašajo nasilje domov: Putin obupal nad 'popolno zmago'

"Ne slišim več govorjenja o popolni zmagi," je Rosin povedal za CNN, njegove izjave pa povzema tudi Focus.de. "Ljudje razumejo, da položaj na bojišču za Rusijo ni posebej dober."
Po njegovem bi se lahko razmerje moči začelo obračati že v prihodnjih mesecih. "Morda smo le še štiri ali pet mesecev oddaljeni od točke, ko Rusi ne bodo več mogli pogajati iz pozicije moči," ocenjuje.
Ena največjih težav Moskve naj bi bilo pomanjkanje ljudi. Rusija po njegovih besedah na fronti izgublja več vojakov, kot jih lahko v trenutnih razmerah rekrutira.
Doslej je Kremelj večinoma stavil na prostovoljce in finančne spodbude, širši prisilni mobilizaciji pa se je izogibal. Prav ta korak pa bi lahko namreč pomenil veliko tveganje za notranjo stabilnost države in javno mnenje obrnil proti Vladimirju Putinu.
"Vemo, da jih notranja stabilnost zelo skrbi," opozarja Rosin. Rusiji po njegovem ne primanjkuje le vojakov za fronto, ampak tudi delovne sile za gospodarstvo.
Dodatno težavo predstavljajo vojaki, ki se vračajo iz vojne. "Domov prinašajo nasilje, nestabilnost, psihološke težave in kriminal," pravi estonski obveščevalec.
Tudi ruska družba tako, pravi, vse bolj čuti posledice vojne, čeprav se režim še vedno trudi ohranjati vtis nadzora.
V Rusiji se sicer že dlje časa pojavljajo poročila o nasilnih incidentih, povezanih z vojaki, ki so se vrnili s fronte, pa tudi o kriminalcih, ki so bili po sodelovanju v vojni pomiloščeni in so po vrnitvi ponovno zagrešili huda kazniva dejanja.
Kljub temu Rosin ne pričakuje skorajšnje revolucije ali množičnih protestov na ulicah. Čeprav meni, da so avtoritarni sistemi pogosto navzven videti veliko močnejši, kot so v resnici. "Takšni sistemi so včasih navznoter zelo votli. In ko se nekaj zgodi, se zgodi zelo hitro. Takrat bomo vsi presenečeni."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.