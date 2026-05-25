Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Z bojišča prinašajo nasilje domov: Putin obupal nad 'popolno zmago'

Moskva, 25. 05. 2026 16.02 pred 47 minutami 2 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Vladimir Putin

V Kremlju ni več slišati samozavestnega govorjenja o "popolni zmagi", opozarja vodja estonske zunanje obveščevalne službe Kaupo Rosin. Po njegovih besedah se razpoloženje v Rusiji spreminja predvsem znotraj samega režima, kjer vse bolj razumejo, da vojna v Ukrajini ne poteka po načrtih Moskve.

"Ne slišim več govorjenja o popolni zmagi," je Rosin povedal za CNN, njegove izjave pa povzema tudi Focus.de. "Ljudje razumejo, da položaj na bojišču za Rusijo ni posebej dober."

Po njegovem bi se lahko razmerje moči začelo obračati že v prihodnjih mesecih. "Morda smo le še štiri ali pet mesecev oddaljeni od točke, ko Rusi ne bodo več mogli pogajati iz pozicije moči," ocenjuje.

Ena največjih težav Moskve naj bi bilo pomanjkanje ljudi. Rusija po njegovih besedah na fronti izgublja več vojakov, kot jih lahko v trenutnih razmerah rekrutira. 

Doslej je Kremelj večinoma stavil na prostovoljce in finančne spodbude, širši prisilni mobilizaciji pa se je izogibal. Prav ta korak pa bi lahko namreč pomenil veliko tveganje za notranjo stabilnost države in javno mnenje obrnil proti Vladimirju Putinu.

Preberi še 'Čakajo, da Putin umre'

"Vemo, da jih notranja stabilnost zelo skrbi," opozarja Rosin. Rusiji po njegovem ne primanjkuje le vojakov za fronto, ampak tudi delovne sile za gospodarstvo.

Dodatno težavo predstavljajo vojaki, ki se vračajo iz vojne. "Domov prinašajo nasilje, nestabilnost, psihološke težave in kriminal," pravi estonski obveščevalec. 

Tudi ruska družba tako, pravi, vse bolj čuti posledice vojne, čeprav se režim še vedno trudi ohranjati vtis nadzora.

V Rusiji se sicer že dlje časa pojavljajo poročila o nasilnih incidentih, povezanih z vojaki, ki so se vrnili s fronte, pa tudi o kriminalcih, ki so bili po sodelovanju v vojni pomiloščeni in so po vrnitvi ponovno zagrešili huda kazniva dejanja.

Kljub temu Rosin ne pričakuje skorajšnje revolucije ali množičnih protestov na ulicah. Čeprav meni, da so avtoritarni sistemi pogosto navzven videti veliko močnejši, kot so v resnici. "Takšni sistemi so včasih navznoter zelo votli. In ko se nekaj zgodi, se zgodi zelo hitro. Takrat bomo vsi presenečeni."

putin rusija ukrajina zmaga

Oče dečkov, ki ju je mama zapustila v gozdu: Čakam ob telefonu

Po trčenju v slona umrli trije ljudje, še štirje poškodovani

24ur.com Putin odpira panoramsko kolo, Rusi se jezijo: 'Čas je, da kaznujemo poveljnike'
24ur.com 'Putin ruši varnostni sistem, ki je nastal po koncu hladne vojne'
24ur.com Koncu bo sledila 'igra prestolov': Rusija in svet po Putinu
24ur.com Putin: Sprava z Ukrajino vprašanje časa, Zelenski o Putinovem cinizmu
24ur.com 'V Putinovem režimu so se pokazale razpoke. To je bila sramota za Kremelj'
24ur.com Putin: 'Rusija se z napadi na Ukrajino šele ogreva.'
24ur.com Razdor Putina in Prigožina ohladil tudi razmere pri Bahmutu?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
25. 05. 2026 16.53
Kot kaže bodo Rusi dvignili vojaško delovanje iz 15% na 30%, so se odločili da bo zaključiti zadevo v Ukrajini.
Odgovori
-1
1 2
nonac
25. 05. 2026 16.49
A to. Od kje ta propaganda, a ni blokade? Aha, zahodna ni problem. Jao patetika.
Odgovori
-4
0 4
berger 2
25. 05. 2026 16.42
Kako Putin vodi vojno je kukavičje. Ko ne uspe na fronti, s znaša nad civilnim prebivalstvom in glavnim mestom Kijev Res sramotno. Sramotno je tudi, kako se naša uradna politika vede glede tega Kje je sedaj Golob, da reče še kakšno tudi o Putinu, če se že oglaša glede Izraelcev
Odgovori
+1
3 2
lakala28
25. 05. 2026 16.53
Slovenska uradna politika skupaj z EU podpira Ukrajino in pomoč le-tej. vlada prevarantov pa glede na pajdašenje z orbaneskujem in fičotom temu najbrž ni tako zelo naklonjena. Torej se pustimo presenetiti, kako bo z novo vlado. Dosedanja je bila OK, kar se tega tiče. Skozi je bil deležna kritik, da pomaga Ukrajincem, pri nas pa vlada revščina.
Odgovori
+0
1 1
berger 2
25. 05. 2026 16.59
Janša je bil, skupaj s poljskim predsednik, po začetku ruske agreisje na Rusijo, ki so obiskali Kijev in je absolutni podpornik Kijeva in nasprotnik AGREOSRJA
Odgovori
0 0
exeskim
25. 05. 2026 16.28
BLA, BLA, BLA ...
Odgovori
-1
1 2
anatomija
25. 05. 2026 16.19
Konec je Ruskega nacizma . Država propada . Zločinec je že dalj časa skrit v bunkerju in se pripravlja na usodo svojega vzornika iz Berlina . Samo , je preveč strahopeten , da bi si sam sodil
Odgovori
+7
12 5
Petur
25. 05. 2026 16.32
berlinčan je zagotovo nekje v Argentini končal...kot prvo..
Odgovori
-1
1 2
lakala28
25. 05. 2026 16.54
Mogoče pa res. A je varianta Berlin doslej nekoliko bolj dokazana.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725