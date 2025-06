Z bojnim plesom prekinili sejo, tri poslance zdaj suspendirali

Opozicijska poslanka Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, ki je, ko so jo vprašali, ali njena Stranka Maorov podpira sporni zakon, začela plesati tradicionalni ples, je dobila sedemdnevno prepoved. Za sovodji stranke Rawirija Waititija in Debbie Ngarewa-Packer pa so potrdili 21-dnevni suspenz.

Poslance so suspendiral, potem ko so novembra lani med glasovanjem o spornem zakonu, ki bi na novo razlagal skoraj dve stoletji staro pogodbo med Britanci in domorodnimi Maori, izvedli hako. Pobudnica je bila Maipi-Clarke, hitro pa so se ji pridružili tudi drugi Maori v dvorani. Parlament je sicer v aprilu zavrnil zakon.