Z boti kopičili vstopnice za rimski Kolosej in dobili 20 milijonov kazni

Družbo CoopCulture, ki je v obdobju 1997 do 2024 vodila uradno storitev prodaje vstopnic za Kolosej, je urad oglobil s sedmimi milijoni evrov, ker je "zavestno prispevala k znatni in dolgotrajni nerazpoložljivosti vstopnic po osnovnih cenah za vstop v Kolosej".

Nedostopnost vstopnic na spletu je potrošnike prisilila, da so se obrnili na organizatorje potovanj in platforme, ki so vstopnice preprodajale z dodatnimi storitvami po znatno višjih cenah.

Urad družbi očita, da ni sprejela ustreznih pobud za preprečevanje kopičenja vstopnic z avtomatiziranimi metodami. Po drugi strani pa je rezervirala znatne količine vstopnic za prodajo, od česar je imela gospodarske koristi.

Urad za konkurenco je kaznoval tudi šest organizatorjev potovanj s sedežem v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem in Irskem. Te so uporabile bote in avtomatizirane sisteme za kopičenje velikih količin vstopnic in jih nato ponudile na svojih platformah.

Rimski Kolosej je ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v Italiji in velja za simbol večnega mesta. Zgrajen je bil v 1. stoletju našega štetja in velja za največji amfiteater na svetu. Tam so v starem Rimu potekali gladiatorski boji. Kolosej vsako leto privabi milijone obiskovalcev z vsega sveta.