Z brusilnikom nad zaklenjeno plažo: Bogataši uživajo, ljudje pa med skalami

Eden izmed najglasnejših 'borcev' za osvoboditev plaže je poslanec hrvaške stranke Most Marin Miletić . Ta je skupaj s približno petdesetimi člani Mosta v soboto s čolni prispel na plažo pod reškim hotelom Hilton in z električnim brusilnikom znova odprl kovinska vrata na vhodu na plažo. Poudaril je, da pomorsko dobro pripada vsem, ne le hotelskim korporacijam in elitam, ter da bo nadaljeval z odpiranjem prehoda, dokler država ne bo začela izvajati svojih zakonov, je pisal Net.hr.

Na Hrvaškem že celo poletje razburja ograja s ključavnico, ki kopalcem preprečuje dostop do ene izmed plaž na Reki. Predmet spora je luksuzni turistični kompleks Hilton Costabella na Reki, ki mu je Vlada Republike Hrvaške leta 2015 podelila koncesijo. Vendar več strokovnjakov za pomorsko pravo trdi, da je hotel pravico do ograjevanja plaže samovoljno spremenil v popolno zaporo dostopa za lokalne prebivalce in obiskovalce, ki ne želijo uporabljati hotelskih storitev.

"Ne počutim se prijetno, da moram kot poslanec prihajati z brusilnikom in rezati ograje. Toda ljudje so me izvolili, da opravljam svoje delo," je dejal Miletić.

Odločba o koncesiji dovoljuje ograjevanje plaže, vendar izrecno določa, da vstopnine ni dovoljeno zaračunavati. Uradno stališče Ministrstva za morje iz maja 2023 dodatno navaja, da koncesionar nima pravice popolnoma izključiti državljanov, ki niso hotelski gostje, in da mora plaža ostati dostopna vsem uporabnikom, pojasnjuje Miletić.

"Z naše plaže so naredili Alcatraz z visokimi ograjami, ki na obeh straneh segajo v morje. Bogati in elita lahko uživajo v hrvaškem morju, navadni ljudje pa se morajo kopati med skalami. To je nedopustno. Dostop do pomorskega dobra mora biti brezplačen in omogočen vsakemu človeku," je poudaril.

Miletić je marca vložil kazensko ovadbo zoper odgovorne v družbi JTH Costabella, ki upravlja hotel Hilton, zaradi suma nezakonitega omejevanja dostopa do pomorskega dobra in zaračunavanja dostopa do plaže. Večkrat je z električnim brusilnikom prerezal ključavnice na kovinskih vratih plaže. Napovedal je, da bo ponovno prišel odpreti plažo, če bo prehod znova zaprt.

Tudi dubrovniški profesor Igor Legaz obtožuje reški hotelski kompleks nezakonitega zaklepanja vrat, postavljanja kovinskih ograj v morje in protipravnega zasedanja zemljišč zunaj območja koncesije, piše Morski.hr. Pristojnim inšpekcijskim službam je poslal prijavo zoper hotelsko podjetje JTH Costabella d.o.o. V prijavi zahteva nujno ukrepanje inšpekcije za pomorsko dobro ter inšpekcije za varnost plovbe zaradi, kot trdi, vrste resnih kršitev koncesijske pogodbe, nezakonitega ograjevanja obale in zasedbe nepremičnin, ki sploh niso zajete v odločitvi Vlade Republike Hrvaške.

Na tem delu je prijavljeno podjetje postavilo masivno kovinsko ograjo, visoko približno dva metra, ki se s kopnega (v dolžini približno dveh metrov) razteza kar sedem metrov v morje. Na kopenskem delu ograje so nameščena kovinska vrata, ki so po navedbah prijave ves čas zaklenjena. S tem je državljanom in kopalcem fizično onemogočeno uveljavljanje njihove zakonske pravice do brezplačnega dostopa do kopališča, opisuje.