Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Z brusilnikom nad zaklenjeno plažo: Bogataši uživajo, ljudje pa med skalami

Zagreb , 30. 07. 2026 17.16 pred 1 uro 3 min branja 30

Avtor:
A.K.
Odprli zaklenjeno plažo

Zasebna plaža ali javno dobro? Hotel Hilton na Reki je pod drobnogledom zaradi zaklenjenih vrat in visokih ograj, ki onemogočajo dostop do plaže vsem razen hotelskim gostom. "Z naše plaže so naredili Alcatraz z visokimi ograjami, ki na obeh straneh segajo v morje," trdi eden izmed hrvaških poslancev.

Na Hrvaškem že celo poletje razburja ograja s ključavnico, ki kopalcem preprečuje dostop do ene izmed plaž na Reki. Predmet spora je luksuzni turistični kompleks Hilton Costabella na Reki, ki mu je Vlada Republike Hrvaške leta 2015 podelila koncesijo. Vendar več strokovnjakov za pomorsko pravo trdi, da je hotel pravico do ograjevanja plaže samovoljno spremenil v popolno zaporo dostopa za lokalne prebivalce in obiskovalce, ki ne želijo uporabljati hotelskih storitev.

Eden izmed najglasnejših 'borcev' za osvoboditev plaže je poslanec hrvaške stranke Most Marin Miletić. Ta je skupaj s približno petdesetimi člani Mosta v soboto s čolni prispel na plažo pod reškim hotelom Hilton in z električnim brusilnikom znova odprl kovinska vrata na vhodu na plažo. Poudaril je, da pomorsko dobro pripada vsem, ne le hotelskim korporacijam in elitam, ter da bo nadaljeval z odpiranjem prehoda, dokler država ne bo začela izvajati svojih zakonov, je pisal Net.hr.

Odprli zaklenjeno plažo
Odprli zaklenjeno plažo
FOTO: Facebook

"Ne počutim se prijetno, da moram kot poslanec prihajati z brusilnikom in rezati ograje. Toda ljudje so me izvolili, da opravljam svoje delo," je dejal Miletić.

Odločba o koncesiji dovoljuje ograjevanje plaže, vendar izrecno določa, da vstopnine ni dovoljeno zaračunavati. Uradno stališče Ministrstva za morje iz maja 2023 dodatno navaja, da koncesionar nima pravice popolnoma izključiti državljanov, ki niso hotelski gostje, in da mora plaža ostati dostopna vsem uporabnikom, pojasnjuje Miletić.

"Z naše plaže so naredili Alcatraz z visokimi ograjami, ki na obeh straneh segajo v morje. Bogati in elita lahko uživajo v hrvaškem morju, navadni ljudje pa se morajo kopati med skalami. To je nedopustno. Dostop do pomorskega dobra mora biti brezplačen in omogočen vsakemu človeku," je poudaril.

Miletić je marca vložil kazensko ovadbo zoper odgovorne v družbi JTH Costabella, ki upravlja hotel Hilton, zaradi suma nezakonitega omejevanja dostopa do pomorskega dobra in zaračunavanja dostopa do plaže. Večkrat je z električnim brusilnikom prerezal ključavnice na kovinskih vratih plaže. Napovedal je, da bo ponovno prišel odpreti plažo, če bo prehod znova zaprt.

Tudi dubrovniški profesor Igor Legaz obtožuje reški hotelski kompleks nezakonitega zaklepanja vrat, postavljanja kovinskih ograj v morje in protipravnega zasedanja zemljišč zunaj območja koncesije, piše Morski.hr. Pristojnim inšpekcijskim službam je poslal prijavo zoper hotelsko podjetje JTH Costabella d.o.o. V prijavi zahteva nujno ukrepanje inšpekcije za pomorsko dobro ter inšpekcije za varnost plovbe zaradi, kot trdi, vrste resnih kršitev koncesijske pogodbe, nezakonitega ograjevanja obale in zasedbe nepremičnin, ki sploh niso zajete v odločitvi Vlade Republike Hrvaške.

Na tem delu je prijavljeno podjetje postavilo masivno kovinsko ograjo, visoko približno dva metra, ki se s kopnega (v dolžini približno dveh metrov) razteza kar sedem metrov v morje. Na kopenskem delu ograje so nameščena kovinska vrata, ki so po navedbah prijave ves čas zaklenjena. S tem je državljanom in kopalcem fizično onemogočeno uveljavljanje njihove zakonske pravice do brezplačnega dostopa do kopališča, opisuje.

Reka Hrvaška Hilton Costabella plaža Marin Miletić pomorsko dobro

Rušenje 'nezakonitih objektov' na Kosovu se nadaljuje, v Beogradu molčijo

S katerih evropskih letališč lahko poletite na največ destinacij?

24ur.com Iznakažen hrvaški biser
24ur.com Ponekod na Jadranski obali prava bitka z ležalniki
Caszazemljo Prepovedani spominki: Tatovi kamenčkov uničujejo eno najlepših grških plaž
24ur.com Kakšna so pravila na plažah?
Moskisvet.com To je najbolj nevaren hotel na svetu, obkrožajo ga morski psi
24ur.com Turisti bežijo s hrvaških in italijanskih plaž?
24ur.com Zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zapirajo priljubljeno grško plažo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
beli_nosorog
30. 07. 2026 18.39
Iz instagram reela delate prispevek? Pa to je staro že par mesecev.
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
30. 07. 2026 18.37
Ja ne smeš niti v Valdotarsko plažo, ki je prav tako zaklenjena a ne bi smela bit. Samo mi smo hlapci....
Odgovori
0 0
rokololo
30. 07. 2026 18.33
S trdim delom se daleč pride. Ampak lenuhi raje režejo ograje. To je sigurno lažje.
Odgovori
-3
2 5
bohinj je zakon
30. 07. 2026 18.23
Ta hotel ni za rajo.
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
30. 07. 2026 18.22
Je... ti zlate rokavičke
Odgovori
-2
0 2
Kimberley Echo
30. 07. 2026 18.22
V Avstraliji je zapiranje obale za javnost nezakonito ne glede kdo ima v lasti nepremičnino ob obali. Privatna last lahko ponekod seže do tam kjer je visoka plima in niti cm dlje. Skratka ni privatnih plaž ne ob morju kakor tudi ne ob rekah in jezerih. Enako je v NZ kjer pa je ta omejitev 20 m od obale.
Odgovori
+6
6 0
bronco60
30. 07. 2026 18.06
Bo treba met obvezno opremo,fiberco.
Odgovori
+5
5 0
gullit
30. 07. 2026 18.03
V Portorožu je tudi zasebna plaža Meduza, od 4 med seboj povezanih hotelov. Dostop možen samo s hotelsko kartico.
Odgovori
+6
7 1
Pomladni cvet
30. 07. 2026 18.29
lahko tudi preplavaš do obale
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
30. 07. 2026 17.54
naj se zapeljejo s čolnom,zlijejo 100 litrov zlaufanega olja pomešanega z nafto,problem takoj rešen ane
Odgovori
-2
6 8
ReAnDa
30. 07. 2026 17.54
Dober dan. Pomirite se.
Odgovori
+4
5 1
progresivnidaveknastanovanja
30. 07. 2026 17.51
Povsem narobe pristop. Prvemu ki si ogradi javno povrsino je potrebno odvzeti nepremicnino, lastniku pa vsaj nekaj let zapora pa da jih vidimo naslednje junake ki si bodo upali. Ce s taksnimi ljudmi delas v rokavicah nikamor ne prides. Ze ko postavlja ograjo se ga odpelje na prisilno delo, nepremicnino se pa še isti dan objavi na drazbi.
Odgovori
+4
8 4
Teofil
30. 07. 2026 17.57
Svoje pristope poseduj Slovenski vladi,Hrvaška je kar se tiče pravne države na veliko višjem nivoju
Odgovori
+3
6 3
25.maj
30. 07. 2026 18.32
v sloveniji bi potemtakem bilo večina politične in gospodarske elite v zaporu
Odgovori
0 0
mnsandman
30. 07. 2026 18.34
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
ACC0
30. 07. 2026 17.48
se strinjam. Če boste hrvati dovolili privatne plaže bo postalo podobno kot pri jezerih v Avstriji. Ograje okrog in okrog in do jezera se sploh ne priti.
Odgovori
+17
17 0
mmickica
30. 07. 2026 17.48
Odvisno s katerega konca gledas na zadevo. Nekdo drago placa, da ni na prenatrpani plazi in se ne rabi vsako jutro podit za lezalniki, verjetno lahko tudi svoje stvari brez skrbi pusca na plazi, medtem ko plava v morju. Nekdo bi pa prisel od zunaj, vrgel brisaco pred njegov lezalnik, delal guzvo, itd... in to zastonj? Ne vem, jaz potem ne bi sla v tak hotel.
Odgovori
-8
4 12
dadinho10
30. 07. 2026 18.06
Kako mislis s katerega konca gledas zadevo? Ce je plaza javna, last vseh ljudi, potem sploh kot opcija ni nobena ograja, hoteli imajo v ta namen bazene. Tole s koncesijami je vse skupaj slo cez vse meje dobrega okusa.
Odgovori
+4
4 0
fljfo
30. 07. 2026 18.20
In domačini? Kam?
Odgovori
+1
1 0
lakala28
30. 07. 2026 18.25
Vse jasno. bogatuni itak vidijo samo svoje ri..ti, davke pa naj plačujejo delavci in upokojenci. In ni slučajno, da imamo takšno vlado kot jo imamo. Ji je lažje delati za najbolj bogate kot za delavce in upokojence.
Odgovori
+1
1 0
Kreden2
30. 07. 2026 17.43
Obala je po zakonu kot zrak in morska voda, ki je ne moreš kupit in zagradit. Kako tega nekateri ne morejo zastopit? To je tako, kot če bi vam sosed z dvometersko ograjo zagradil pločnik, ker je prvi ob cesti.
Odgovori
+7
9 2
NisemBot
30. 07. 2026 17.53
En fajn tsunami, pa bo jasno komu kaj pripada.
Odgovori
+3
3 0
lakala28
30. 07. 2026 18.27
Bognedaj cunami, jim bomo še enkrat zgradili hotel. Prvič, ker smo jim dovolili utajo davkov in jajovske popuste pri davkih, drugič pa še podrt hotel financiran preko zavarovalnice.
Odgovori
0 0
Justice4all
30. 07. 2026 17.33
Marin je car...toooo....hohštaplarji in HDZ ga bodo pojedli...ne daj se Marine...
Odgovori
+15
16 1
zani10
30. 07. 2026 17.31
Pravilno, ce nimas denarja bos pac na skalah , urejena plaza tudi stane, ni vse zastojn kot mislijo eni
Odgovori
-9
5 14
mackon08
30. 07. 2026 17.44
V zakonu jasno piše, da je obalni pas javo dobro pa lahko tam postelješ z zlatimi kamni ima vsak pravico biti tam. Težko razumet?
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Več kot 22.000 zavarovancev od Zpiza prejelo informacije o pričakovanem datumu in višini pokojnine
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881