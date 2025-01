Z buldožerjem nad avtomobile, ki so jih ljudje pustili na cesti

Medtem ko ogenj na območju Los Angelesa vsako minuto golta za pet nogometnih igrišč veliko območje, se vzdolž cest Palisades Drive in Sunset Boulevard vijejo dolge kolone vozil, s katerimi ljudje v naglici zapuščajo svoje domove. Nekateri so zaradi zastojev vozila pustili kar na cesti in pot nadaljevali peš, s tem pa so zablokirali nujno potreben prehod gasilcem. Na pomoč jim je priskočil buldožer in svet so obkrožili posnetki, kako jim ta z umikanjem pločevine utira pot. Vključil se je tudi igralec iz Policijske akademije.

Na območju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija so zaradi požara, ki se hitro širi, oblasti razglasile izredne razmere in odredile evakuacijo za več kot 30.000 ljudi. Posledično se vzdolž cest Palisades Drive in Sunset Boulevard vijejo dolge kolone vozil, nekateri vozniki, ki niso želeli čakati v zastojih, pa so svoje avtomobile pustili kar na cesti in pot nadaljevali peš. S tem pa so zaprli pot gasilcem.

Na pomoč gasilcem in svojim sosedom je priskočil Steve Guttenberg, igralec Policijske akademije, ki živi v bližini. Z masko na obrazu je za lokalni KTLA pojasnil, da ima prijatelje, ki se zaradi prometnega zastoja na Palisades Drive ne morejo evakuirati. "Tam zgoraj so obtičali ljudje. Zato poskušamo očistiti Palisades Drive. Sam hodim tja gor in – kolikor le lahko – premikam zapuščene avtomobile," je dejal in pokazal na hrib, po katerem se promet počasi spušča. "Tam zgoraj so družine, hišni ljubljenčki. Tam so ljudje, ki resnično potrebujejo pomoč," je dejal zaskrbljen.

Opozoril je, kako pomembno je v tem trenutku, da se vsi ljudje združijo. "Ne skrbite za svojo osebno lastnino. Samo pojdite ven. Pograbite svoje ljubljene in pojdite ven." Ljudi je pozval tudi, naj svojih avtomobilov ne puščajo na cestah, če pa že, naj v njih vsaj pustijo ključe, da jih lahko premaknejo in naredijo prostor za prihajajoča gasilska vozila. "Dogaja se, da ljudje vzamejo ključe s seboj, kot da so avtomobile pustili na parkirišču. Ne delajte tega. Če pustite avto za seboj, pustite ključ v njem, da ga lahko nekdo, kot sem jaz, premakne in gasilcem omogoči prost prehod. To je res zelo pomembno," je še dodal.

Ker več voznikov njegovega nasveta ni upoštevalo, so pristojni na pomoč poklicali ogromen buldožer, ki je na cesti parkirane avtomobile na Palisades Drive potisnil na stran in tako so ustvarili pot za vozila na nujni vožnji. S poti so morali umakniti 30 avtomobilov, poroča Traffic News Los Angeles.

"Res je, povzroča škodo, kot lahko slišite iz škripajočih zvokov. Če je to vaš avto, gre na žalost za izredne razmere in to morajo storiti," je s kraja dogodka poročal novinar Gene Kang.

