Z davčnim vrtiljakom in luksuznimi avtomobili oprali 100 milijonov evrov

V Nemčiji in Avstriji so aretirali trinajst posameznikov, medtem ko preiskujejo še več kot 50 osumljencev. Skupno so zasegli za kar 26 milijonov evrov sredstev, od tega v Berlinu dve nepremičnini, tudi hostel, in še sedem nepremičnin na Hrvaškem, je sporočilo Evropsko državno tožilstvo, ki je ob tem blokiralo bančne račune vpletenih, zaseglo več luksuznih avtomobilov, gotovino, kriptosredstva, pištol in prestižne ure.

Mednarodno akcijo so poimenovali "Javelin" (kopja), v njej pa je sodelovalo kar 900 davčnih uslužbencev in policistov s Hrvaške, Avstrije, Češke, Nemčije in Poljske.

V dobro organizirani kriminalni mreži so sodelovala podjetja iz Avstrije in Češke, ki so izbranim trgovcem v Berlinu prodajala luksuzne avtomobile. V skladu z evropsko zakonodajo so lahko ti nemški prodajalci avtomobile kupili po neto ceni, torej brez davka.

Ob nadaljnji prodaji avtomobila strankam v Nemčiji pa bi morali davek obračunati in plačati. Pri tem koraku so davek tudi zaračunali, a nato izginili ali pa prenehali poslovati, ne da bi državi davek dejansko plačali. Avtomobile so nato prek posredniških podjetij preprodajali, da so prikazali transakcije.

V zadnjem koraku so avtomobil prodali v drugo evropsko državo. Kupec v Nemčiji je lahko nato, preden je avtomobil zapustil državo, zahteval vračilo davka, plačanega svojemu dobavitelju, čeprav davek, ki ga je pobral neobstoječi trgovec, ni bil nikoli plačan. Na ta način so pridobili 100 milijonov evrov, ki so jih nato oprali z nakupom nepremičnin, avtomobilov in drugega luksuznega premoženja.