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Z davčnim vrtiljakom in luksuznimi avtomobili oprali 100 milijonov evrov

Dunaj, 05. 11. 2026 18.01 pred 32 minutami 2 min branja 7

Avtor:
N.L.
Zasegi v operaciji Javelin

Evropsko javno tožilstvo je v obsežni mednarodni preiskavi razbilo kriminalno mrežo, ki se je z goljufijami in utajo davkov pri uvozu in prodaji luksuznih avtomobilov okoristila za kar 100 milijonov evrov. Aretirali so 13 oseb in zasegli več nepremičnin, tudi na Hrvaškem, gotovino, kriptosredstva, prestižne ure in orožje.

Mednarodno akcijo so poimenovali "Javelin" (kopja), v njej pa je sodelovalo kar 900 davčnih uslužbencev in policistov s Hrvaške, Avstrije, Češke, Nemčije in Poljske.

V Nemčiji in Avstriji so aretirali trinajst posameznikov, medtem ko preiskujejo še več kot 50 osumljencev. Skupno so zasegli za kar 26 milijonov evrov sredstev, od tega v Berlinu dve nepremičnini, tudi hostel, in še sedem nepremičnin na Hrvaškem, je sporočilo Evropsko državno tožilstvo, ki je ob tem blokiralo bančne račune vpletenih, zaseglo več luksuznih avtomobilov, gotovino, kriptosredstva, pištol in prestižne ure.

Zasegi v operaciji Javelin
Zasegi v operaciji Javelin
FOTO: Evropsko javno tožilstvo

V dobro organizirani kriminalni mreži so sodelovala podjetja iz Avstrije in Češke, ki so izbranim trgovcem v Berlinu prodajala luksuzne avtomobile. V skladu z evropsko zakonodajo so lahko ti nemški prodajalci avtomobile kupili po neto ceni, torej brez davka.

Ob nadaljnji prodaji avtomobila strankam v Nemčiji pa bi morali davek obračunati in plačati. Pri tem koraku so davek tudi zaračunali, a nato izginili ali pa prenehali poslovati, ne da bi državi davek dejansko plačali. Avtomobile so nato prek posredniških podjetij preprodajali, da so prikazali transakcije.

V zadnjem koraku so avtomobil prodali v drugo evropsko državo. Kupec v Nemčiji je lahko nato, preden je avtomobil zapustil državo, zahteval vračilo davka, plačanega svojemu dobavitelju, čeprav davek, ki ga je pobral neobstoječi trgovec, ni bil nikoli plačan. Na ta način so pridobili 100 milijonov evrov, ki so jih nato oprali z nakupom nepremičnin, avtomobilov in drugega luksuznega premoženja.

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Evropsko javno tožilstvo luksuzni avtomobili akcija Javelin

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KOMENTARJI7

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ŠeVednoPlešem
05. 11. 2026 18.34
Naj počakajo na uveljavitev razvojnega zakona, da bodo prejeli davčne odpustke in Janševa davčna darila, gre vendarle za zelo podjetne poslovneže in znanstvenike ter inženirje.
Odgovori
0 0
rok1211
05. 11. 2026 18.21
Dobra ideja
Odgovori
0 0
zajfa
05. 11. 2026 18.11
Pozor: Preberite iz katerih držav so sodelovali organi ... Vmes ni Slovenije. Le zakaj ...
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+3
4 1
Teleport
05. 11. 2026 18.14
Boš ti povedal
Odgovori
+2
2 0
Mandrake
05. 11. 2026 18.15
ker bi mi brez vlade ostal pa brez opzicje pa en kup zupanov
Odgovori
+3
4 1
CelyCely
05. 11. 2026 18.30
Ker pač niso poslovali pri nas, doh.
Odgovori
0 0
Sickomania
05. 11. 2026 18.10
Znajdi se bi reku človk
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+0
1 1
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