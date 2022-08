Z desko na električni pogon čez Benetke, župan je besen

"Sramotno," je zapisal eden izmed njih. "Treba jih je izgnati iz Benetk," se je z njim strinjal drugi. A na nasprotni strani so se pod objavo znašli tudi komentarji uporabnikov, ki so tak način transporta označili za zelo uporabnega. "Ali ne bi bilo bolje, če bi lahko po mestu potovali z deskami, ne da bi plačevali za javni prevoz?" je zapisal eden izmed podpornikov desk.

Enega izmed posnetkov očividcev je na družbenem omrežju delila tudi skupina mladih Benečanov z imenom Benetke niso Disneyland, ki želi prek spleta obiskovalce naučiti, da si mesto zasluži spoštovanje. Pod delitvijo posnetka so se zvrstili mnogi komentarji njihovih sledilcev.

Mlajša moška, ki sta v torek deskala po Benetkah, so sicer že prijeli ter jima zaplenili električni deski. Po županovih besedah ju čaka tudi kazen za kršenje javnega reda in miru, poroča The Guardian.

Za tovrstne primere mesto zaposluje 'angele dostojanstva'

Uporniško deskanje po beneških kanalih sicer ni osamljen primer nekulturnega vedenja v mestu. Za ta namen beneške oblasti že več let zaposlujejo t. i. angele dostojanstva, katerih naloga je nadzorovanje beneških ulic v času poletne turistične sezone in opozarjanje na kršenje pravil. Nemalokrat se zgodi, da turiste zalotijo med kopanjem v kanalih, hojo brez majice, hranjenjem golobov in smetenjem.

Tako skupina mladih Benečanov kot beneški župan so že večkrat izrazili nezadovoljstvo s tovrstnim početjem. Prejšnji teden je tako Brugnaro za 33-letnega Škota, ki se je kopal v enem izmed kanalov, zahteval desetdnevno zaporno kazen.

Leta 2020 je medtem francoski turist za veslanje na supu plačal 150 evrov. Istega leta so z 250 evri oglobili tudi dva Nemca, ki sta se na pročelju cerkve San Stae oz. svetega Evstahija sončila v kopalkah.