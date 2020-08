Z detektorjem kovin našel bronastodobni zaklad: 'Od sreče sem se tresel'

Poklical je pristojne, prišli so arheologi, ki so naslednjih 22 dni nato preživeli na terenu. Najprej so okrog najdbe postavili šotor, s čimer so jo zavarovali pred zunanjimi vplivi, nato pa pričeli raziskovati. Najditelj in njegovi prijatelji pa so v bližini kampirali. "Želeli smo biti del izkopavanj od začetka pa do konca. Nikoli ne bom pozabil tistih 22 dni, ki smo jih preživeli na polju. Vsak dan so se pojavili novi predmeti, ki so spreminjali kontekst najdbe, vsak dan smo se naučili nekaj novega," pripoveduje najditelj.

Leta 1990 so podobno najdbo iz bronaste dobe našli pri St. Andrewsu na Škotskem. Obsegala je več kot 200 delov raznovrstnega orodja, orožja in okrasja, našli pa so tudi delce tekstila iz rastlinskih vlaken. Leta 2015 pa so v sklopu obsežnih arheoloških izkopavanj v Cambridgeshiru odkrili presenetljivo nedotaknjene ostanke naselbine iz bronaste dobe, vključno z ostalinami temeljev okroglih hiš, ki so bile nekoč na lesenih hlodih dvignjene nad močvirnatimi tlemi. Bronasta doba je na ozemlju Britanskega otočja sicer trajala približno od leta 2000 do 650 pred našim štetjem.

Našli so skoraj popolnoma ohranjeno celotno konjsko vprego in meč, ki datira v čas med leti 1000 in 900 pred našim štetjem, poroča The Independent. Odkrili so tudi okrašene trakove, zaponke, prstane in drugo okrasje. Pa predmete, za katere predvidevajo, da so bili okras kolesja vprege, podobno kot so danes denimo platišča pri avtomobilih; ter ostanke nekakšne okrasne 'ropotulje'. Gre za prvo tovrstno najdbo na Škotskem, in tretjo na ozemlju celotnega Združenega kraljestva.

Vsi odkriti in najdeni prazgodovinski predmeti na Škotskem pripadajo državi, najdbo pa je treba prijaviti državni zakladnici, kar je Stepien tudi storil. "Vesel sem, da mi je zemlja 'odkrila' nekaj, kar je bilo skrito 3000 let. Še zmeraj ne morem prav verjeti," je dejal ob tem.

Najdeno vprego so prepeljali v zbirni center Narodnega muzeja v Edinburghu. "To je najdba nacionalnega pomena. Doslej so na Škotskem izkopali le nekaj bronastodobnih vpreg,"pa je poudarila Emily Freeman, vodja tamkajšnje zakladnice. "To je odlična priložnost - ne le za restavriranje bronastih artefaktov, pač pa tudi materiala, ki je organskega izvora." Bo pa za ustrezno oceno teh predmetov in razumevanje, zakaj in kako so pristali tam, po njenih besedah potrebnega še veliko dela.