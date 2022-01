Z detektorjem kovin odkril redek zlatnik

Leigh-Mallory si bo denar od prodaje razdelil z lastnikom zemljišča, s svojim nepričakovanim izkupičkom pa namerava financirati izobraževanje svojih otrok, 13-letne Emily, ki je ljubiteljica zgodovine, in si želi študirati arheologijo, in 10-letnega Harryja.

Po poročanju medijev je Leigh-Mallory po najdbi poromal h grobnici Henryja III. v Westminstrski opatiji, da bi se mu poklonil in zahvalil za srečo. "Res je precej nadrealistično," je dejal. "Sem navaden fant, ki živi v Devonu s svojo družino, tako da je to res vsota denarja, ki ti spremeni življenje. Emily in Harry sta v veliki meri del te zgodbe. Včasih sem bil navdušen iskalec kovin, a ko sem dobil družino, je detektor kovin pristal v omari. Nekega dne mi je žena rekla: 'Saj se zavedaš, da si obljubil, da boš otroka naučil iskati kovine?' Zato sem rekel: 'Prav, otroci, gremo.' Našli smo elizabetinski kovanec in bila sta navdušena. To je res vnelo mojo strast, zato sem vložil denar v nov detektor kovin. Dan po tem, ko je prispel, sem šel na to polje. Bil je svetel, sončen dan in v 15 minutah sem našel kovanec. Vedel sem, da je zlato, a nisem imel pojma, kako pomemben je."

Leigh-Mallory je še dejal, da bo nadaljeval z odkrivanjem kovin, čeprav ne pričakuje, da bo spet našel kaj tako dragocenega. "Ampak ne gre za denar. Gre za iskanje povezave z našo preteklostjo."