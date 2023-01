Nemški vojaki naj bi v bližini nizozemske vasi skrili več milijonov evrov vreden plen. Ročno narisan zemljevid pa je bil nato v nizozemskem državnem arhivu skoraj osem desetletij.

Zdaj so ga objavili in območje blizu vasi Ommeren v osrednji Nizozemski trenutno preplavljajo iskalci sreče. "Z detektorji kovin in lopatami "oborožene" skupine tavajo po poljih," poroča Reuters. Zaklad naj bi sicer skrival zlato, srebro, dragulje, diamante in ure.

Zemljevid, ki so ga v torek objavili v Haagu, prikazuje rdeči križec nad mestom v bližini vasi. V arhivu dokument imenujejo "pravi zemljevid zaklada". Podrobnosti kažejo na skrivališče na dnu nasipa na robu polja - tri drevesa stran od nečesa, kar je videti kot nagrobnik.

Arhivistka Annet Waalkens je za lokalni portal Omroep Gelderland povedala, da je bil zaklad zakopan avgusta 1944 po eksploziji v banki v bližnjem mestu Arnhem. Skupina nemških vojakov je po eksploziji napadla banko. "Nemški vojaki so skrili plen v svoje plašče," pravi. Nato so ga zakopali v štirih zabojih.

Po njenem so skrinje z zakladom "vredne nekaj milijonov." Vlada jih je od konca vojne večkrat poskušala najti. Leta 1947 so zato na kraj pripeljali nemškega vojaka, ki naj bi bil priča, ko so zaklad zakopali. Ta je narisal tudi zdaj objavljen zemljevid, a zaklad ni bil nikoli najden.

Zaklad so morda najprej zakopali in nato znova izkopali, pravi zgodovinar Joost Rosendaal. Leta 1944 so na tem območju divjali hudi boji. "Ne bi bil presenečen, če je vmes zaklad izginil," pravi.

Oblasti medtem odsvetujejo iskanje zaklada in ljubiteljske iskalce zlata opozarjajo: če zaklad dejansko obstaja in je najden, je last države. Ob tem tudi nizozemski zakon o varstvu spomenikov prepoveduje amaterska arheološka izkopavanja, oblasti pa še dodajajo, da je lahko takšno početje tudi nevarno, saj se lahko v tleh skrivajo neeksplodirane bombe, mine ali granate.