Z detektorji sevanja in posebno opremo iščejo izginulo radioaktivno kapsulo

Reševalne službe so za pomoč prosile tudi druge zvezne države in zvezno vlado, iščejo pa jo z detektorji sevanja in drugo specializirano opremo, toda majhna srebrna kapsula je velika le nekaj milimetrov, zaradi česar je avstralski oddelek za gasilske in nujne primere opozoril, da se je morda lahko zataknila tudi v pnevmatiko vozila, ki je peljalo po cesti, poroča BBC.

Državni oddelek za nujne primere je ustanovil skupino za obvladovanje nevarnosti in na teren prinesel specializirano opremo, ki vključuje prenosne merilnike sevanja za zaznavanje ravni sevanja v polmeru 20 metrov in ki se lahko uporabljajo iz premikajočih se vozil.

A vodja oddelka za jedrsko fiziko in programov za pospeševanje na Avstralski nacionalni univerzi Andrew Stuchbery je optimističen. Meni, da naloga, čeprav je pregovorno podobna iskanju igle v kupu sena, ni nemogoča. Reševalne službe so namreč opremljene s posebnimi detektorji sevanja. "Podobno je temu, če bi iglo iskali z magnetom nad kozolcem. Imeli bi več možnosti, da bi jo našli. Podobno bi morda imeli srečo, če bi kapsula slučajno ležala sredi ceste," je dejal.

Kapsule sicer ni mogoče uporabiti kot orožje, vendar bi lahko povzročila resne zdravstvene posledice, so sporočili tamkajšnji zdravstveni organi in dodali, da so osredotočeni na iskanje kapsule in zadržanje radioaktivnega materiala. Srebrna kapsula s premerom šest milimetrov in dolžino osem milimetrov vsebuje cezij-137, ki oddaja sevanje enako 10 rentgenskim žarkom na uro, poroča Reuters.

Oblasti ljudem priporočajo, da se držijo vsaj pet metrov stran, saj lahko takšna izpostavljenost sevanju povzroči opekline ali radiacijsko bolezen. Dodajajo sicer, da je tveganje za splošno skupnost razmeroma nizka. "Če se pelješ mimo takšnega sevanja, je tveganje enako rentgenskemu slikanju. Če pa stojiš zraven ali pa ga držiš, je lahko sevanje tudi zelo nevarno," je dejal Stuchbery.

Trott je dejal, da je Rio Tinto angažiral tudi zunanjega izvajalca z ustreznim strokovnim znanjem in certifikatom za varno pakiranje in transport merilnika. "Dokončali smo radiološke raziskave vseh območij na lokaciji, kjer je bila naprava, in pregledali ceste v rudniku ter dostopno cesto, ki vodi stran od rudnika Gudai-Darri," je dejal in dodal, da Rio izvaja tudi lastno preiskavo o tem, kako je do izgube prišlo.