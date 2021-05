Z dobrodelnim tekom WingsForLife zbrali 4,1 milijona evrov

Glavni cilj neprofitne neprofitne organizacije je najti metodo, s katero bi se dalo pozdraviti poškodbo hrbtenjače. To od leta 2014 uresničujejo z vsakoletnim tekom, ki poteka po številnih državah po svetu. Tekmovalci po vsem svetu začnejo teči istočasno, njihova glavna naloga pa je teči čim dlje, preden tekmovalca dohiti zasledovalno vozilo.

Tek je letos med drugim potekal v ZDA, na Japonskem, v Peruju, na Poljskem, Hrvaškem in tudi v Sloveniji, so zapisali na spletni strani organizacije. Prek družbenega omrežja Twitter pa so sporočili, da so letos zbrali 4,1 milijona evrov.

Vsa zbrana sredstva, v katere je vključena tudi startnina, fundacija nameni za raziskavo poškodb hrbtenjače. Od leta 2014 do danes so zbrali 29,3 milijona evrov in podprli 239 projektov, so še zapisali.