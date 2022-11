'Z domačini sva se zatekla v trgovino, ko je bila ulica prazna smo zbežali'

Po začetni paniki, ki je zavladala ob zvoku eksplozije, se je stanje kmalu umirilo, sta nama povedala slovenska turista Nina in Rok , ki se trenutno nahajata v Istanbulu. "Govorila sva z domačinom, ki nama je dejal, da naj bi eksplodirala plinska jeklenka," sta povedala za naš portal. Ker so tudi domačini mirno nadaljevali s svojim dnevom, sta s terase restavracije, ki je bila od mesta eksplozije oddaljena le nekaj sto metrov, opazovala prihod vse večjega števila policistov in policijskih vozil.

Nato sta se pridružila ljudem na ulici: "A panika se je takrat vrnila. Množica se je nenadoma obrnila in začela bežati v nasprotno smer. Tako sva zbežala tudi midva." Z okoli 20 domačini sta prvotno zatočišče poiskala v kletnih prostorih bližnje trgovine. "Vrata trgovine so zaklenili ter spustili železne žaluzije. Tam smo ostali kakšnih 20 minut, ko pa so varnostne kamere pokazale prazno ulico, so nam dejali, naj zbežimo," sta opisala dogajanje takoj po eksploziji, za katero je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan dejal, da "diši po terorizmu".

Nina in Rok sta tako najprej zbežala v enega od hotelov v Istanbulu, kjer sta spremljala novice o dogajanju. Trenutno se nahajata v svojem hotelu: "Na novicah poročajo o dogajanju, vendar pa videoposnetka eksplozije, ki so ga kazali na začetku, ne vrtijo več." Prekinjen tudi dostop do družbenega omrežja Facebook.

"Številni domačini medtem nadaljujejo z življenjem. Morda ne vedo, kaj točno se dogaja. Je pa bila ulica, na kateri je odjeknila eksplozija, danes polna domačinov. Nedelja je namreč v Turčiji dela prost dan, zato so bili številni zunaj," sta še povedala. To dokazujejo tudi številne fotografije in videoposnetki, ki so po eksploziji prikazovali polne ulice ljudi. Kot sta nam povedala Nina in Rok, je v Istanbulu v tem trenutku vsaj še ena skupina Slovencev, ki pa je bila v času eksplozije na azijski strani mesta – precej daleč stran od mesta eksplozije.