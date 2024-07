Z droni in aplikacijo nad nelegalno postavljene ležalnike na plaži

Nezakonita praksa je priljubljena predvsem zaradi velikih zaslužkov. Dnevni najem dveh ležalnikov in senčnikov na grških plažah običajno stane od 20 do 40 evrov, medtem ko je na nekaterih otokih prva vrsta ob morju vredna tudi več kot 100 evrov na dan.

V Grčiji se po plažah širi nezakonita praksa, da lokali delujejo tik ob morju in celo v njem. "Problem v Grčiji predstavljajo podjetniki, ki z dovoljenjem ali brez njega zasedejo dele obale z ležalniki, senčniki, mizami in celo s stalnimi objekti," je dejal aktivist George Theodoridis .

Potem ko so lansko poletje grški mediji poročali o več protestih domačinov oziroma pripadnikov "gibanja brisač", kot so se poimenovale skupine protestnikov proti zasedbi plaž z ležalniki, želijo grške oblasti zdaj pomiriti strasti, saj so pripravile več ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ko rečemo, da bomo na obalah naredili red, bomo to tudi storili," je zagotovil grški finančni minister Kostis Hatzidakis.

Še pred začetkom poletne sezone so začeli plaže nadzorovati z brezpilotnimi letalniki, primerjavo satelitskih posnetkov in mobilno aplikacijo MyCoast, s katero lahko obiskovalci plaž prijavijo domnevne kršitelje. Od aprila so prejeli približno 6000 prijav.