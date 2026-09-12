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Z droni napadli ključni naftovod, ki nadomešča Hormuško ožino

Rijad, 12. 09. 2026 07.55 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Irak napadel naftovod v Savdski Arabiji

Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi. Savdska Arabija je zaprla ključni naftovod, potem ko so ga poškodovali droni, izstreljeni iz Iraka. Irak je napad na napačno tarčo priznal. Naftovod povezuje vzhodno in zahodno obalo Savdske Arabije.

Posledice napada so vidne tudi z zraka.
Posledice napada so vidne tudi z zraka.
FOTO: Profimedia

Irak je drone izstrelil iz ene od svojih provinc, ki meji na Iran, a droni so poleteli proti drugi državi. Napadli so 1200 kilometrov dolg naftovod, ki je Savdski Arabiji pomagal obiti Hormuško ožino. Po naftovodu poteka štiri do pet odstotkov svetovne oskrbe z nafto, poroča BBC.

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Naftovod so zaprli preventivno, potem ko so se pojavili satelitski posnetki požganih tal in dima v okolici.

Naftovod pred napadom (fotografija zgoraj) in požgana tla po napadu (fotografija spodaj)
Naftovod pred napadom (fotografija zgoraj) in požgana tla po napadu (fotografija spodaj)
FOTO: Profimedia

Irak je napad priznal in že odpustil vojaškega poveljnika. Svojo sosedo so prosili, naj se za incident ne maščuje. Savdska Arabija je potrdila, da na tej stopnji povračilnih ukrepov ne bo.

Napad so obsodili tudi Združeni arabski emirati, Bahrajn, Oman, Katar in Kuvajt.

Do incidenta je prišlo sredi napredovanja uporniških Hutijevcev, ki jih podpira Iran, v Jemnu. Hutijevci trdijo, da že nadzorujejo ožino v Rdečem morju in Sueški prekop, a da je plovba tam za vse, razen za savdska plovila, varna. Eskalacija razmer se že pozna na trgu, cena za sod surove nafte je prvič od julija presegla 100 dolarjev za sod.

Preberi še Hutijevci prevzeli nadzor nad celotno jemensko obalo ob Rdečem morju
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