Z droni napadli ranč zaprtega mamilarskega kralja El Chapa

Guverner mehiške zvezne države Sinaloa, ki preiskuje konflikte med mamilarskimi karteli, je sporočil, da je bilo rojstno mesto zaprtega mehiškega mamilarskega kralja Joaquina El Chapa Guzmana včeraj tarča napadov z droni, poroča Index . V Mehiki različne kriminalne združbe uporabljajo drone za izvajanje napadov na svoje tekmece ali oblast, kartel Jalisco Nueva Generación pa je bil prvi, ki je te naprave uporabil leta 2020.

Tarča napadov je bil ranč La Tuna, ki pripada družini El Chapo, po besedah prič pa so bile tarče napadov tudi druge nepremičnine, pri čemer so oborožene skupine ogrožale več kot 80 družin. Oboroženi moški so blokirali dostop do rančev in odklopili elektriko na tem območju, je povedal eden izmed očividcev. Nasilni spopad med frakcijami kartela Sinaloa se je zgodil že od septembra 2024, v katerem je bilo ubitih najmanj 1700 ljudi, vključno s 57 rudarji, skoraj 2000 pa jih je pogrešanih.