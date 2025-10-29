Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Z droni napadli ranč zaprtega mamilarskega kralja El Chapa

Ciudad de México, 29. 10. 2025 10.21 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
16

Rodni kraj mamilarskega kralja El Chapa je bil prizorišče obsežnega napada z droni. Tarča je bil med drugim ranč njegove družine in druge nepremičnine. Oborožene skupine so blokirale dostope in povzročile strah med lokalnim prebivalstvom. Nasilni spopadi med karteli so se zaostrili že septembra.

Guverner mehiške zvezne države Sinaloa, ki preiskuje konflikte med mamilarskimi karteli, je sporočil, da je bilo rojstno mesto zaprtega mehiškega mamilarskega kralja Joaquina El Chapa Guzmana včeraj tarča napadov z droni, poroča Index. V Mehiki različne kriminalne združbe uporabljajo drone za izvajanje napadov na svoje tekmece ali oblast, kartel Jalisco Nueva Generación pa je bil prvi, ki je te naprave uporabil leta 2020.

Rojstni kraj El Chapa
Rojstni kraj El Chapa FOTO: AP

Tokratno bombardiranje je prizadelo Badiraguato, posestvo družine Guzman in zgodovinsko trdnjavo trgovine z drogami v Mehiki, zaradi česar so morali številni prebivalci zapustiti območje, je povedal guverner Ruben Rocha Moya.

Guzman v zaporu Altiplano - 2
Guzman v zaporu Altiplano - 2 FOTO: AP

Tarča napadov je bil ranč La Tuna, ki pripada družini El Chapo, po besedah prič pa so bile tarče napadov tudi druge nepremičnine, pri čemer so oborožene skupine ogrožale več kot 80 družin. Oboroženi moški so blokirali dostop do rančev in odklopili elektriko na tem območju, je povedal eden izmed očividcev. Nasilni spopad med frakcijami kartela Sinaloa se je zgodil že od septembra 2024, v katerem je bilo ubitih najmanj 1700 ljudi, vključno s 57 rudarji, skoraj 2000 pa jih je pogrešanih.

El Chapo Sinaloa napad z droni mamilarski karteli Badiraguato
Naslednji članek

Po napadu z nožem v Podgorici protesti proti priseljencem

Naslednji članek

Žensko križarka pozabila na avstralskem otoku, našli so jo mrtvo

SORODNI ČLANKI

Sin narkokralja El Chapa se je na sodišču izrekel za nedolžnega

Mehika ZDA izročila El Chapovega sina 'Miška'

Žena zloglasnega narkokralja El Chapa je bila izpuščena iz zapora

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezna lepookica
29. 10. 2025 11.17
Kaj nas to briga! Kar se pri nas že dolgo dogaja nas briga!
ODGOVORI
0 0
Hrast1234
29. 10. 2025 11.15
Mehiški Žabjak
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
29. 10. 2025 11.10
KAJ PA TO ZA NEKŠNEGA PRITLIKAVCA 165 HAHAHA
ODGOVORI
0 0
Port__CN
29. 10. 2025 11.10
Pospravili bi te kartele za hec , vsem očitno ne paše .
ODGOVORI
0 0
StayALive
29. 10. 2025 11.09
+2
A je pri nas kaj drugače ? Tolpe ropajo kradejo in morijo.
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
29. 10. 2025 11.08
+1
Enostavno vlade NOČEJO potmanit te drokserje. Ker so sami isti.
ODGOVORI
1 0
klop12
29. 10. 2025 11.00
+6
to sploh ne razumem, kako lahko mehiška država tolerira. To je defakto že državljanska vojna in nej aktivirajo vojsko, da pospravi vse narko kartele. Zakaj povsod delajo v rokavičkah. Svet se je čist pomehkužil in karteli ter ostale kriminalne združbe to izkoriščajo
ODGOVORI
6 0
Spijuniro Golubiro
29. 10. 2025 10.50
-3
Legenda je on.
ODGOVORI
0 3
mackon08
29. 10. 2025 10.49
+1
Super naj se med sabo razredčijo.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 10.56
Da bi se še naši občani in državljani...
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
29. 10. 2025 10.46
+0
Trump kje si
ODGOVORI
2 2
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 10.56
+1
Išče vero v boga.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330