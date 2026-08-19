Z dronom napadli avtobus, mrtvi štirje, več ranjenih

"Ruske vojaške sile so z dronom napadle avtobus, ki je vozil po cesti v Hersonu. V napadu so bili po predhodnih informacijah ubiti štirje civilni potniki," je sporočilo tožilstvo in dodalo, da so bili še štirje ljudje ranjeni.

Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. "Rusi so današnje jutro v Hersonu spremenili v tragedijo," je zapisal. Po njegovih navedbah je bilo v napadu poleg štirih smrtnih žrtev ranjenih še pet ljudi. Ti so trenutno v bolnišnici, je dodal.

Ruske sile mesto Herson, ki je bilo od marca do novembra 2022 pod nadzorom Moskve, pogosto napadajo z brezpilotnimi letalniki, pri čemer Ukrajina trdi, da namenoma ciljajo civiliste.

Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodnoukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, šest je bilo ranjenih, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. V napadu so bile poškodovane stanovanjske in nestanovanjske stavbe.