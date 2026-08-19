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Z dronom napadli avtobus, mrtvi štirje, več ranjenih

Mikolajiv/Zaporožje, 19. 08. 2026 11.14 pred 20 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Prebivalci Hersona gredo na avtobus (junij 2026)

V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so umrli štirje ljudje, več je ranjenih, je sporočilo regionalno tožilstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še en človek je umrl, šest pa je bilo ranjenih v nočnem napadu na Zaporožje.

"Ruske vojaške sile so z dronom napadle avtobus, ki je vozil po cesti v Hersonu. V napadu so bili po predhodnih informacijah ubiti štirje civilni potniki," je sporočilo tožilstvo in dodalo, da so bili še štirje ljudje ranjeni.

Uničen avtobus po napadu ruskih dronov
Uničen avtobus po napadu ruskih dronov
FOTO: X

Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. "Rusi so današnje jutro v Hersonu spremenili v tragedijo," je zapisal. Po njegovih navedbah je bilo v napadu poleg štirih smrtnih žrtev ranjenih še pet ljudi. Ti so trenutno v bolnišnici, je dodal.

Ruske sile mesto Herson, ki je bilo od marca do novembra 2022 pod nadzorom Moskve, pogosto napadajo z brezpilotnimi letalniki, pri čemer Ukrajina trdi, da namenoma ciljajo civiliste.

Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodnoukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, šest je bilo ranjenih, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. V napadu so bile poškodovane stanovanjske in nestanovanjske stavbe.

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KOMENTARJI2

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Wolfman
19. 08. 2026 11.47
Tarča je bil zagotovo ukrajinski obveščevalec in njegovi podatki. Mi je hudo za nedolžne civiliste, ampak žal so kolateralna škoda, bili ob nepravem času na nepravem mestu!
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periot22
19. 08. 2026 11.47
Koliko nepotrebnih smrtnih žrtev je med Rusi ki so posledica pokvarjenih Ukrajincev ali oni niso ljudje!!!!!!!!!!
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