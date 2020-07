Z dronom sredi koruznega polja uspešno našli pogrešano osebo

Hrvaško službo za gorsko reševanje (HGSS) v Čakovcu je v torek kontaktirala medžimurska policija in prosila za pomoč. Iskali so starejšega gospoda, ki ni bil v najboljšem zdravstvenem stanju. Na koncu so ga našli s pomočjo drona in to sredi koruze.

Zaradi nujnosti je osem reševalcev s postaje Čakovec s sodelavci PU Medžimurje zelo hitro prispelo na lokacijo zadnjega kraja, kjer so opazili pogrešano osebo. Skupaj z ekipami za reševanje sta prispela dva drona in dva licencirana pilota, piše HGSS. Po običajnem postopku je bil med piloti najprej na vrsti kratek dogovor, okoli 13. ure pa sta oba drona dvignila v zrak in začel se je pregled terena. Ob 13.05 so osebo s pomočjo drona našli živo na polju.

Zaradi nepreglednosti lokacije (sredi velikega koruznega polja) je dron ostal v zraku nad poškodovano osebo, da bi ekipo na tleh usmeril na lokacijo, kjer je bila oseba najdena. Ko so osebo reševalci oskrbeli, so jo predali osebju reševalne službe, ki je uspešno končalo akcijo.

Znova se je dokazal pomen brezpilotnih sistemov in njihovo vključevanje v sistem zaščite in reševanja kot nepogrešljivo orodje za reševanje življenj, še poudarja HGSS.