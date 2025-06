Filmska akcija v Mostarju: telefon in droge v zapor poslali kar z dronom

Kot je v izjavi za javnost sporočili z ministrstva za notranje zadeve hercegovsko-neretvanskega kantona, se je incident zgodil v nedeljo okoli 20.55.

Mostarski kriminalisti z oddelka za posebne naloge so na dvorišču zapora našli padli dron in preprečili, da bi ga upravljalec usmeril nazaj izven zaporniških zidov.

Na kraju padca drona so našli še druge predmete, ki so bili prilepljeni nanj.

"Zasegli smo dron tipa Avata 2.1, mobilni telefon, ki je bil nanj pritrjen z lepilnim trakom, prozorno PVC vrečko z belo neznano snovjo, PVC vrečko z zadrgo, ki je vsebovala gobe in še eno manjšo PVC vrečko z neznano snovjo rastlinskega izvora, USB kabel ter še eno plastično vrečko z neznano rastlinsko snovjo," so našteli. Vse skupaj je bilo v kartonasti škatli, ki so jo prav tako zasegli.

O tem drznem poskusu so obvestili tožilstvo, policija pa je sprožila preiskavo, da bi ugotovila storilce in razjasnila okoliščine.