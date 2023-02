Z dronoma nad rusko letalo pri Minsku: poškodovali trup in anteno

Oblasti v Rusiji in Belorusiji dogodka niso želele komentirati, navedbe pa je nemogoče neodvisno preveriti, opozarja AlJazeera. Od začetka ruske invazije na Ukrajino je v Belorusiji in v ruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino, izgnana opozicija sicer izvedla več sabotaž.

Sodelovanje Putina in Lukašenka ter strah pred eskalacijo

Napad na rusko letalo na beloruskem ozemlju sledi Lukašenkovi napovedi, da bo ruskim silam znova dovolil uporabo beloruskega ozemlja kot postojanko pri napadu na Ukrajino. Kijev Rusijo že več mesecev obtožuje uporabe beloruskih letališč za oporišča, izraža pa tudi zaskrbljenost, da bi se Belorusija lahko pridružila vojni.

Državi sta namreč ustanovili skupno vojaško enoto in izvedli več vojaških vaj na ozemlju Belorusije. V Belorusijo so napotili tudi številna ruska bojna letala in letala za zgodnje opozarjanje in nadzor v zraku.