Tujina

Z dvojno plačo in sporno uskladitvijo z inflacijo do 330.000 evrov letno

Bruselj, 28. 11. 2025 12.04 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
37

Manfred Weber, ki vodi Evropsko ljudsko stranko in njeno parlamentarno skupino, je poleti prejel nenavadno visoko povišanje plače, je razvidno iz javne dokumentacije, ki jo je odkril Euractiv.

Manfred Weber, čigar odločitev, da bo prejemal dve plači za vlogi predsednika EPP in poslanca Evropskega parlamenta, je bila predmet precejšnjih polemik, je svojo plačo v EPP zvišal za 17 odstotkov na 197.832 evrov na leto, je razvidno iz vloge, ki prej ni bila objavljena. Kot poslanec Evropskega parlamenta zasluži tudi približno 132.000 evrov na leto.

Bavarski politik je kot predsednik EPP doslej zaslužil 169.440 evrov na leto. Po zvišanju njegova skupna letna plača, brez posebnih dodatkov, znaša skoraj 330.000 evrov, levji delež tega pa financirajo davkoplačevalci.

EPP, Manfred Weber, splošna
EPP, Manfred Weber, splošna FOTO: Shutterstock

Weberjevo velikodušno povečanje plače je sprožila inflacija, je povedal Tom Vandenkindelaere, Weberjev vodja kabineta pri EPP. "Ustrezno prijavljeno povečanje odraža zakonsko indeksacijo, kot velja v Belgiji," je v elektronskem sporočilu povedal za Euractiv.

Čeprav belgijska zakonodaja določa, da delodajalci letno prilagajajo plače po formuli, ki temelji na inflaciji, ta zahteva ne velja za nosilce političnih funkcij, kot je predsednik EPP. Torej, tudi če Weberjeva povišica "odraža" belgijsko indeksacijo, stranka ni bila dolžna zvišati njegove že tako visoke plače, ki ga uvršča med zgornji odstotek zaslužkarjev v EU. Leta 2023 je bila indeksacija zelo visoka, in sicer 11 odstotkov. Vendar se je EPP leta 2023 odločila, da Weberjeve plače ne bo indeksirala.

Vandenkindelaere je povedal, da se je politična skupščina EPP junija, kmalu po njegovi ponovni izvolitvi za predsednika odločila, da bo Weberjevo plačo indeksirala tako, da bo upoštevala inflacijo v zadnjih treh letih v Belgiji. Zapisnik sestanka, ki ga je videl Euractiv, kaže, da so se politiki soglasno strinjali, da se Weberjeva plača "med mandatom ne bo zvišala in da se bo prilagajala le z indeksacijo". To pomeni, da se lahko Weberjeva plača zviša tudi prihodnje leto.

Medtem pa so nekaterim zaposlenim v EPP znižali plače, saj je Vandenkindelaere, nekdanji belgijski poslanec Evropskega parlamenta, uvedel novo plačno politiko. Po ponovni izvolitvi je Weber poskušal znižati položaj več zaposlenih v EPP, je izvedel Euractiv. Vir iz EPP je povedal, da so po kongresu stranke v Valencii lani več zaposlenih prosili, naj sprejmejo nižje položaje z ustrezno znižanimi plačami. Nekateri so se s tem strinjali, medtem ko pogajanja z drugimi še potekajo. Nasprotno pa so nekateri posamezniki z "močnimi političnimi povezavami v Madridu" po navedbah vira celo napredovali.

Weber je novi generalni sekretarki EPP, Dolors Montserrat, ponudil drugo plačo, a naj bi jo ta zavrnila. "Odločitev, da ne bo prejemala plače, je bila povsem njena, nihče ni v to kakorkoli posegel. Vse notranje odločitve se sprejemajo v skladu z ustaljenimi pravili, v tem primeru na podlagi odločitve politične skupščine," je dejal Vandenkindelaere.

Po poročanju Euractiva o mahinacijah s plačami stranke je Montserratova posodobila svojo finančno izjavo, v kateri je navedla, da bo prejemala potne stroške in 350 evrov nadomestila v dneh, ko ne bo uveljavljala podobnega dnevnega nadomestila v Evropskem parlamentu.

Manfred Weber epp poslanec eu
Splošna stavka ohromila Italijo

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
28. 11. 2025 13.07
+1
bolan od pozresnosti ... nag in brez tesle bo sel v pec ko bo njegov cas..oz rjuho za 2 e mu bodo oblekli...nic nebo Hugo Boss nosil
ODGOVORI
1 0
nick73
28. 11. 2025 12.56
+7
Vzrok nekonkurenčnosti Evrope tiči v samem vrhu politike, potem pa polzi po vseh nivojih do zadnjega državnega uslužbenca. Nikogar ne zanima, kaj zna Kitajec in za koliko je pripravljen delati. Evropejci bi sami sebi izglasovali bajne plače, če ni denarja, bo pač kredit.
ODGOVORI
7 0
Miha1999
28. 11. 2025 12.55
+4
Kaj jih je to sploh treba. Politiki so samo za obiranje ljudstva,mi pa kot ovce, ki sledimo.
ODGOVORI
4 0
jozefStefan
28. 11. 2025 12.54
+1
Evropa nujno potrebuje konsolidiran avtoritarni sistem naslednjih 20 let, ker drugače bo še slabše kot bi lahko bilo. Imamo na izbiro slabo in slabše.. dobro so v našem času zapravili!
ODGOVORI
1 0
sabro4
28. 11. 2025 12.52
+5
ni pa podatka koliko pšrejme od lobistov v torbah......revček, saj komaj shaja
ODGOVORI
5 0
jank
28. 11. 2025 12.49
+3
Še eden več od poštenih desničarjev, ki dugim pridigajo o poštenosti, sebi pa bašejo v žepe.
ODGOVORI
6 3
Groucho Marx
28. 11. 2025 12.58
-1
No jank, potem se pa drži nadpoštenih levičarjev, kot sta tajkunska kraljica in pernati oligarh.
ODGOVORI
2 3
Slovenska pomlad
28. 11. 2025 12.49
+1
Res sem ponosen,da SDS pripada tej pošteni in sposobni Evropski ljudski stranki,ki je že ves čas na oblasti.
ODGOVORI
5 4
assassin911
28. 11. 2025 13.01
-1
Odstopil pa ne bo kot noče tudi golob.
ODGOVORI
0 1
DEJGALEJGA
28. 11. 2025 12.48
-10
Namesto da se dprasujete zakaj ima desnosredinski politik iz nemcije 28 t€ mesecno placo, se raje vprasajte zakaj imate vi tako nizko. Odgovor je zaradi vseh zaporednih levih vlad od osamosvojitve naprej. Vprasajte se tudi, zakaj je v sSloveniji izginil srednji sloj in kako se deli denar pod Svobodo. Povprecna placa v normalnem svetu je pac desetkrat visja kot pri nas. Zato pa imamo razne Jenule, osme marce in ostale dr. modrece, ki nam prodajajo neumnosti zato ker lahko.. in vlak gre dalje, ovce pa stojijo na postaji..
ODGOVORI
0 10
Odisej25
28. 11. 2025 12.53
+4
Vprašaj in pojasni nam, kaj so dobrega za državljane storile desne vlade, začenši tisto Peterletovo? Kaj je Janša dobrega napravil za državljane? To vedno sprašujem goreče SDSovce, a nam do danes še nihče od njih tega ni pojasnil
ODGOVORI
5 1
realist9000
28. 11. 2025 12.46
-2
bi zagovarjal SLOEXIT ampak, ko vidiš kaj nam vlada in kaj ljudje volijo, je še vseeno bolje imeti nekoga vsaj približno sposobnega nad nami...
ODGOVORI
1 3
Odisej25
28. 11. 2025 12.42
+6
Bruselj je leglo korupcije, nepotizma, lobiranja za določene skupine, zavajanja, pro NATO propagande, vojnega hujskanja, ustvarjanja paranoje itd. In to vse samo zaradi tega, da si ti bruseljski politiki delijo plače, na račun davkoplačevalcev. Zdaj so namenili 44 milijard € Poljski, da se bo oborožila. To plačamo vsi, tudi mi. Ko pa je treba nameniti za zdravstvo, socialne transferje, šolstvo, kulturo pa zmanjka denarja. EU je obsojena na propad in drvi proti luknji brez povratka.
ODGOVORI
6 0
kr en 123
28. 11. 2025 12.40
+6
Bravo... kaj mi to vse plačujemo... dajmo jim še malo več, da bodo imeli dovolj...
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
28. 11. 2025 12.38
+8
desnuh si je zrihtal
ODGOVORI
8 0
marker1
28. 11. 2025 12.38
-8
He, he, levičarska fovšija.
ODGOVORI
0 8
Blue Dream
28. 11. 2025 12.39
+5
hja če bi bilo pa obratno bi pa sopihal tule
ODGOVORI
5 0
Dragan 2
28. 11. 2025 12.37
+5
Seveda bodo potem poslanci EP glasovali za politiko Uršule VDL in nadaljevanje vojne v Ukrajini, glasovali za kar koli jim rečejo, samo da ostanejo tam kjer so, pa ne glede na to a so zelo levi, levi, srednji, desni ali super desni...tragedija demokracije, ki nas pelje naravnost v pekel!
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
28. 11. 2025 12.34
+2
Pajo 36 A ti misliš,da soblevi jaj drugačni?A Nemec pa Joveva,pa Prebilic se pa odpovejo plači?
ODGOVORI
4 2
Killing of Hind Rajab
28. 11. 2025 12.34
+5
in vse to plačujemo davkoplačevalci ...
ODGOVORI
5 0
enapi
28. 11. 2025 12.33
+6
EPP… to so ti, katerih član je tudi SDS in vodijo evropo in izrekajo wilkommen inženirjem?
ODGOVORI
7 1
Killing of Hind Rajab
28. 11. 2025 12.33
+1
spet dessnaci...Sami lopovi koruptivni ..tale weper je krulil...da je sds logar špicenkandidat za župana Ljubljane
ODGOVORI
5 4
Pingy Pongy
28. 11. 2025 12.32
+3
Tipično za EPP katere sestavni del so tudi SDS IN NS. Lep primer HIPOKRIZIJE.
ODGOVORI
4 1
kr en 123
28. 11. 2025 12.41
-3
Levičarji so pa zastonj v Bruslju?
ODGOVORI
0 3
Blue Dream
28. 11. 2025 12.32
+2
Tipični desničar
ODGOVORI
4 2
