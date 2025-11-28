Z dvojno plačo in sporno uskladitvijo z inflacijo do 330.000 evrov letno

Bavarski politik je kot predsednik EPP doslej zaslužil 169.440 evrov na leto. Po zvišanju njegova skupna letna plača, brez posebnih dodatkov, znaša skoraj 330.000 evrov, levji delež tega pa financirajo davkoplačevalci.

Manfred Weber , čigar odločitev, da bo prejemal dve plači za vlogi predsednika EPP in poslanca Evropskega parlamenta, je bila predmet precejšnjih polemik, je svojo plačo v EPP zvišal za 17 odstotkov na 197.832 evrov na leto, je razvidno iz vloge, ki prej ni bila objavljena. Kot poslanec Evropskega parlamenta zasluži tudi približno 132.000 evrov na leto.

Weberjevo velikodušno povečanje plače je sprožila inflacija, je povedal Tom Vandenkindelaere, Weberjev vodja kabineta pri EPP. "Ustrezno prijavljeno povečanje odraža zakonsko indeksacijo, kot velja v Belgiji," je v elektronskem sporočilu povedal za Euractiv.

Čeprav belgijska zakonodaja določa, da delodajalci letno prilagajajo plače po formuli, ki temelji na inflaciji, ta zahteva ne velja za nosilce političnih funkcij, kot je predsednik EPP. Torej, tudi če Weberjeva povišica "odraža" belgijsko indeksacijo, stranka ni bila dolžna zvišati njegove že tako visoke plače, ki ga uvršča med zgornji odstotek zaslužkarjev v EU. Leta 2023 je bila indeksacija zelo visoka, in sicer 11 odstotkov. Vendar se je EPP leta 2023 odločila, da Weberjeve plače ne bo indeksirala.

Vandenkindelaere je povedal, da se je politična skupščina EPP junija, kmalu po njegovi ponovni izvolitvi za predsednika odločila, da bo Weberjevo plačo indeksirala tako, da bo upoštevala inflacijo v zadnjih treh letih v Belgiji. Zapisnik sestanka, ki ga je videl Euractiv, kaže, da so se politiki soglasno strinjali, da se Weberjeva plača "med mandatom ne bo zvišala in da se bo prilagajala le z indeksacijo". To pomeni, da se lahko Weberjeva plača zviša tudi prihodnje leto.

Medtem pa so nekaterim zaposlenim v EPP znižali plače, saj je Vandenkindelaere, nekdanji belgijski poslanec Evropskega parlamenta, uvedel novo plačno politiko. Po ponovni izvolitvi je Weber poskušal znižati položaj več zaposlenih v EPP, je izvedel Euractiv. Vir iz EPP je povedal, da so po kongresu stranke v Valencii lani več zaposlenih prosili, naj sprejmejo nižje položaje z ustrezno znižanimi plačami. Nekateri so se s tem strinjali, medtem ko pogajanja z drugimi še potekajo. Nasprotno pa so nekateri posamezniki z "močnimi političnimi povezavami v Madridu" po navedbah vira celo napredovali.

Weber je novi generalni sekretarki EPP, Dolors Montserrat, ponudil drugo plačo, a naj bi jo ta zavrnila. "Odločitev, da ne bo prejemala plače, je bila povsem njena, nihče ni v to kakorkoli posegel. Vse notranje odločitve se sprejemajo v skladu z ustaljenimi pravili, v tem primeru na podlagi odločitve politične skupščine," je dejal Vandenkindelaere.

Po poročanju Euractiva o mahinacijah s plačami stranke je Montserratova posodobila svojo finančno izjavo, v kateri je navedla, da bo prejemala potne stroške in 350 evrov nadomestila v dneh, ko ne bo uveljavljala podobnega dnevnega nadomestila v Evropskem parlamentu.