Tujina

Z ebolo okužen zdravnik se zdravi v Berlinu, njegova žena v karanteni

Berlin, 20. 05. 2026 08.56 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.L.
Peter in Rebekah Stafford

Ameriški zdravnik, ki je bil pozitiven na testu za ebolo med delom z medicinsko misijonarsko ekipo v DR Kongo, se zdravi na posebnem izolacijskem oddelku v bolnišnici Charité v Berlinu, je sporočilo nemško ministrstvo za zdravje. Virusu je bila izpostavljena tudi njegova žena, prav tako zdravnica, a nima simptomov smrtonosnega virusa.

Ameriški zdravnik Peter Stafford je bil virusu izpostavljen med delom z medicinsko misijonarsko ekipo Serge v bolnišnici Nyankunde v Bunii, kjer dela od leta 2023. Prvi simptomi okužbe so se pokazali minuli konec tedna, zdravnika pa so iz srednje Afrike evakuirali v Nemčijo na zdravljenje.

Virusu sta bila izpostavljena še dva zdravnika iz te ekipe, med njimi je tudi žena okuženega zdravnika Rebekah, a nimata simptomov. Oba sta upoštevala ukrepe za karanteno.

"Hvaležni smo za usklajeno oskrbo, ki mu (Petru, op. a.) je zagotovljena, še naprej molimo za Petra, njegovo družino, zdravstvene ekipe, ki delujejo v tej regiji, in za skupnosti, ki jih je prizadela epidemija," je sporočila medicinsko misijonarska ekipa Serge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Peter se je specializiral za splošno kirurgijo, njegova žena pa za porodništvo in ginekologijo, je zapisala medicinska misijonarska ekipa Serge.

V zadnjem izbruhu ebole v DR Kongo so zabeležili vsaj 131 smrtnih žrtev in še več kot 500 domnevno novih primerov.

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni si sicer prizadeva evakuirati še najmanj šest svojih državljanov, ki so bili izpostavljeni smrtonosnemu virusu.

Sev bundibugyo

Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev bundibugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. Za ta sev ni cepiva niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi bolezni pa so vročina, krvavitve in bruhanje.

Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi.

ebola DR Kongo Berlin mednarodna misija epidemija

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
20. 05. 2026 09.32
krneki
Odgovori
0 0
galeon
20. 05. 2026 09.19
Amerika mu ne dovoli vstopa v lastno državo. Neumna Ursula pa pobere vse.
Odgovori
+5
5 0
1950h
20. 05. 2026 09.18
V Ameriki nimajo nobene bolnišnice, da moramo v Evropo uvažat ebolo?
Odgovori
+6
6 0
