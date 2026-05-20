Z ebolo okužen zdravnik se zdravi v Berlinu, njegova žena v karanteni

Ameriški zdravnik Peter Stafford je bil virusu izpostavljen med delom z medicinsko misijonarsko ekipo Serge v bolnišnici Nyankunde v Bunii, kjer dela od leta 2023. Prvi simptomi okužbe so se pokazali minuli konec tedna, zdravnika pa so iz srednje Afrike evakuirali v Nemčijo na zdravljenje.

Virusu sta bila izpostavljena še dva zdravnika iz te ekipe, med njimi je tudi žena okuženega zdravnika Rebekah, a nimata simptomov. Oba sta upoštevala ukrepe za karanteno. "Hvaležni smo za usklajeno oskrbo, ki mu (Petru, op. a.) je zagotovljena, še naprej molimo za Petra, njegovo družino, zdravstvene ekipe, ki delujejo v tej regiji, in za skupnosti, ki jih je prizadela epidemija," je sporočila medicinsko misijonarska ekipa Serge.

Peter se je specializiral za splošno kirurgijo, njegova žena pa za porodništvo in ginekologijo, je zapisala medicinska misijonarska ekipa Serge.

V zadnjem izbruhu ebole v DR Kongo so zabeležili vsaj 131 smrtnih žrtev in še več kot 500 domnevno novih primerov. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni si sicer prizadeva evakuirati še najmanj šest svojih državljanov, ki so bili izpostavljeni smrtonosnemu virusu.

Sev bundibugyo