Z električnim avtomobilom na pot od Arktike od Antarktike

Chris in Julie Ramsey načrtujeta, da bosta pod od severnega do južnega pola prepotovala v desetih mesecih. Med drugim bosta prevozila Kanado, nato se bosta odpravila na jug čez Združene države Amerike proti južni Ameriki. Obiskala bosta tudi Mehiko, Nikaragvo, Honduras, Kostariko, Panamo, Kolumbijo, Ekvador, Peru, Čile in Argentino.