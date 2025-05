Z enoletno zamudo poleti vendarle mogoče kopanje v Seni

Županja Hidalgo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes na novinarski konferenci izpostavila, da so bile olimpijske igre izjemen trenutek, vendar plavanje v Seni na igrah ni bilo samo sebi namen. Z zagotavljanjem varnega plavanja v Seni želijo namreč izboljšati kakovost življenja v mestu ob pričakovanem dvigu poletnih temperatur zaradi podnebnih sprememb.

Na kopališčih bodo garderobe in tuši ter prostor za sončenje, nadzirali pa jih bodo reševalci iz vode. Blizu Eifflovega stolpa bodo na voljo tudi posebna območja za družine in otroke. Kakovost vode bodo nenehno spremljali, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile mestne oblasti.

Parižani in turisti se bodo lahko vse poletje kopali v Seni na kopališčih blizu Eifflovega stolpa, nedaleč od katedrale Notre-Dame in blizu narodne knjižnice.

Pariški podžupan Pierre Rabadan, ki je pristojen za šport, je pojasnil, da pričakujejo, da bo na vseh treh kopališčih hkrati od 150 do 300 ljudi. Tako kot na morskih plažah bo tudi tu za nadzor pretoka in kakovosti vode veljal sistem zastavic - zelene, rumene in rdeče, je dodal.

Kopanje v Seni je bilo uradno prepovedano leta 1923, vendar so se v njej kopali vse do začetka šestdesetih let 20. stoletja.