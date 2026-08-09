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Z gliserjem trčila ob obalo in se poškodovala

Krk, 09. 08. 2026 15.52 pred 23 urami 2 min branja 15

Avtor:
STA N.L.
Nesreča gliserja na Krku

Na Hrvaškem sta bili minulo noč poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so v Jadranskem morju reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

O nesreči gliserja na Krku so bili obveščeni v soboto nekaj minut pred polnočjo. Plovilo z dvema hrvaškima državljanoma je trčilo ob obalo na jugozahodnem delu otoka med plažama Sveta Fuska in Torkul.

Do ponesrečencev so prvi prispeli delavci podjetja za pomoč plovilom na morju, ki so na kraj nesreče prepeljali tudi medicinsko osebje. Dve poškodovani osebi, državljana Hrvaške, so prepeljali v klinični center v Reki.

Gliser, dolg približno devet metrov, je poškodovan na premcu, a voda ni vdrla vanj. Lastnik v času nesreče ni bil na krovu. Onesnaženja morja niso zaznali, reška pristaniška uprava in policija pa preiskujeta okoliščine nesreče, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Veter jih je odnesel na odprto morje

V petek in soboto je bilo tudi več primerov reševanja ljudi na rekreativnih plovilih ali deskah, ki jih je veter odnesel proti odprtemu morju. Pri Krku so rešili štiri osebe: dve osebi v kajaku v uvali Voz in dve osebi na supih pri kraju Njivice in kampu Klenovica na celini. Nihče od njih ni utrpel poškodb.

V Kaštelanskem zalivu so v soboto rešili dve osebi na supu in ju nepoškodovani vrnili na mesto, od koder sta se odpravili na morje.

Pri Murterju so rešili osebo, ki je med plovbo padla z gumenjaka. Prazen čoln je plul naprej, vse dokler ga ni zaneslo med privezani plovili na obali otočka Sustipanac. Plovila niso bila poškodovana in tudi morje ni bilo onesnaženo, navajajo oblasti.

Splitska luška kapitanija je v petek in soboto opravila tudi štiri nujne medicinske prevoze, s katerimi je v mesto prepeljala sedem bolnikov z otokov Brač in Hvar.

Hrvaška Krk nesreča na morju burja gliser
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KOMENTARJI15

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Colgate
10. 08. 2026 08.01
A sta imela izpit? tam si lahko vsak izposodi čoln...sve za pare
Odgovori
+1
1 0
txoxnxy
09. 08. 2026 21.52
A ima Hrvaška odprto morje ? Tudi z Blejskega otoka ga lahko odpihne na odprto a ne ?
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
09. 08. 2026 19.45
Gliser? Ah pust. Ko morje znori......
Odgovori
0 0
Veščec
09. 08. 2026 19.00
sam d niso slovenci,pa to
Odgovori
-1
0 1
Malo_sutra
09. 08. 2026 17.46
kok so napihali?
Odgovori
+7
7 0
Potouceni kramoh
09. 08. 2026 17.21
Orkanska burja in sup ter gumilezung grejo fajn skup.Si ko na raketi.
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
09. 08. 2026 16.51
Ojoj,hrvat prdne, ve cela Slovenija, Pogačar zmaga hrvati ga še omenijo ne!!!
Odgovori
+7
10 3
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 16.31
ko piha burja,je prva misel,da gres na sup sli v kajak in na odorto morje.Je fajn,ker malo piha in ni vroce.Jojojoj....isto prav vsakic.
Odgovori
+8
8 0
Prelepa Soča
09. 08. 2026 16.29
In?
Odgovori
+1
7 6
Panter 63
09. 08. 2026 17.21
Kaj"in"?
Odgovori
+2
3 1
krjola
09. 08. 2026 16.01
kaj imamo mi s tem?
Odgovori
+4
10 6
Dr Dre
09. 08. 2026 16.15
Lahko bi pisali o nohtu Kim Kardašijan, skoraj ga je zlomila.. Pa so raje to..
Odgovori
+0
6 6
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