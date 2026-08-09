Z gliserjem trčila ob obalo in se poškodovala

O nesreči gliserja na Krku so bili obveščeni v soboto nekaj minut pred polnočjo. Plovilo z dvema hrvaškima državljanoma je trčilo ob obalo na jugozahodnem delu otoka med plažama Sveta Fuska in Torkul.

Do ponesrečencev so prvi prispeli delavci podjetja za pomoč plovilom na morju, ki so na kraj nesreče prepeljali tudi medicinsko osebje. Dve poškodovani osebi, državljana Hrvaške, so prepeljali v klinični center v Reki.

Gliser, dolg približno devet metrov, je poškodovan na premcu, a voda ni vdrla vanj. Lastnik v času nesreče ni bil na krovu. Onesnaženja morja niso zaznali, reška pristaniška uprava in policija pa preiskujeta okoliščine nesreče, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.