Z gliserjem trčila ob obalo in se poškodovala

O nesreči gliserja na Krku so bili obveščeni v soboto nekaj minut pred polnočjo. Plovilo z dvema hrvaškima državljanoma je trčilo ob obalo na jugozahodnem delu otoka med plažama Sveta Fuska in Torkul.
Do ponesrečencev so prvi prispeli delavci podjetja za pomoč plovilom na morju, ki so na kraj nesreče prepeljali tudi medicinsko osebje. Dve poškodovani osebi, državljana Hrvaške, so prepeljali v klinični center v Reki.
Gliser, dolg približno devet metrov, je poškodovan na premcu, a voda ni vdrla vanj. Lastnik v času nesreče ni bil na krovu. Onesnaženja morja niso zaznali, reška pristaniška uprava in policija pa preiskujeta okoliščine nesreče, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Veter jih je odnesel na odprto morje
V petek in soboto je bilo tudi več primerov reševanja ljudi na rekreativnih plovilih ali deskah, ki jih je veter odnesel proti odprtemu morju. Pri Krku so rešili štiri osebe: dve osebi v kajaku v uvali Voz in dve osebi na supih pri kraju Njivice in kampu Klenovica na celini. Nihče od njih ni utrpel poškodb.
V Kaštelanskem zalivu so v soboto rešili dve osebi na supu in ju nepoškodovani vrnili na mesto, od koder sta se odpravili na morje.
Pri Murterju so rešili osebo, ki je med plovbo padla z gumenjaka. Prazen čoln je plul naprej, vse dokler ga ni zaneslo med privezani plovili na obali otočka Sustipanac. Plovila niso bila poškodovana in tudi morje ni bilo onesnaženo, navajajo oblasti.
Splitska luška kapitanija je v petek in soboto opravila tudi štiri nujne medicinske prevoze, s katerimi je v mesto prepeljala sedem bolnikov z otokov Brač in Hvar.
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