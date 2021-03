Z gokartom bežal pred italijansko policijo

V italijanski občini Frosinone se je sinoči odvijal divji lov za pobeglim voznikom. Ta pa pred policijo ni bežal v avtomobilu, temveč v gokartu, ki ga sicer ni mogoče registrirati, prav tako pa ni primeren za vožnjo po cesti.

Ko je moški, ki na sebi ni imel niti čelade, zagledal policijo, se je odločil, da ne bo upošteval navodil in se ustavil, temveč da bo pred njo pobegnil. Z veliko hitrostjo in nevarnimi manevri je divjal po javni cesti, medtem ko sta ga dve patrulji poskušali uloviti in ustaviti, poročajo italijanski mediji.