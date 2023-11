Z 'golimi rokami' nad izraelski tank

Izraelska vojska napreduje in dan za dnem nadzira vse večji del severne Gaze. Toda napredovanje skozi gosto poseljene soseske in nevarno poulično bojevanje terjata davek tako v ljudstvu kot opremi. Propalestinski viri so objavili nov posnetek 'jurišanja' na izraelski tank merkava iz zasede.

Posnetek prikazuje napad z improvizirano eksplozivno napravo, izdelano iz protitankovske granate (RPG), na izraelski tank merkava, ki velja za enega najzmogljivejših glavnih bojnih tankov na svetu. S posnetka ni razvidno, ali je bil tank uničen. Hamas sicer v Gazi razpolaga s številnimi skrivališči, bunkerji in podzemnimi predori, iz katerih napada napredujoče izraelske enote iz zasede. V pouličnih bojih so v nekaj tednih uspeli uničiti več izraelskih tankov in oklepnikov. Po uradnih podatkih izraelske vojske je bilo od začetka spopadov 7. oktobra ubitih 383 pripadnikov IDF, število žrtev na strani Hamasa pa naj bi bilo nekajkrat večje. Gre sicer za drugi tovrstni dokumentiran napad na izraelske tanke v Gazi. Prvi je bil zabeležen v začetku novembra. Gre za taktiko gverilskega vojskovanja, ki je bila dokumentirana že v drugi svetovni vojni. PREBERI ŠE Bolnišnica Al Šifa je 'cona smrti', pri vhodu našli množični grob icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izraelske sile sicer počasi, a vztrajno napredujejo v severnem delu enklave, ker so v preteklih dneh zavzele več pomembnih položajev. IDF je znatno napredovala v v smeri Tal al-Hawa, kjer je vstopil v središče okrožja Zeitun, zelo blizu središča mesta Gaza. Poleg tega izraelske sile še naprej napredujejo v naseljih Um Al-Nasser in Beit Hanoun, kjer čete nadzorujejo 70 odstotkov mesta. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ševilo smrtnih žrtev v vojni z Izraelom je med Palestinci v Gazi je preseglo 13.000, večinoma gre za civiliste. Kot je danes še sporočila tamkajšnja vlada je med mrtvimi več kot 5500 otrok, še 30.000 ljudi pa je ranjenih.