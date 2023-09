Z golimi rokami se poskušajo prebiti do preživelih

Maroške oblasti so sporočile, da so doslej potrdili 2012 smrti, število poškodovanih je zraslo na 2059. Gre za najbolj smrtonosen potres v Maroku v zadnjih šestih desetletjih. Epicenter potresa je bila na poljedelskem območju Ighila na Visokem Atlasu, 70 kilometrov jugovzhodno od Marakeša.

Vse hiše na območju Asne so poškodovane, vaščani pa so preživeli noč na prostem. Primanjkuje jim vode in hrane. Svetovna zdravstvena organizacije WHO sporočila, da je potres prizadel več kot 300.000 ljudi v Marakešu in njegovi širši okolici.

Maroška nacionalna televizija je predvajala posnetek območja Moulay Ibrahim, 40 kilometrov južno od Marakeša, kjer se je zrušilo več deset hiš. Država je razglasila tri dni žalovanja, zastave bodo spuščene na polovico droga. Pri reševanju in oskrbovanju ljudi aktivno sodeluje tudi maroška vojska.

Slovensko zunanje ministrstvo je v soboto sporočilo, da je v stiku z 18 slovenskimi državljani v Maroku, ki so vsi na varnem. Potovanja na prizadeta območja odsvetujejo.