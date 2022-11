Z grahovo juho nad van Goghovega Sejalca

Celotno akcijo so posneli zgroženi obiskovalci, ki so med protestom kričali na aktivistke. "Za sram," se sliši kričati iz ozadja.

Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je protest obsodil in ga označil za neplemenito dejanje, ki ga je treba ostro obsoditi. "Kulturo, ki je osnova naše identitete, je treba braniti in ščititi, nikakor pa ne uporabljati kot megafon za različne oblike protesta," je dejal.

Podnebni aktivisti so v zadnjih tednih v Evropi izvedli vrsto napadov, pri čemer so za orožje uporabljali juho, torto ali pire krompir. Umetnin pri tem niso poškodovali, saj so prekrite s steklom in zaščitene.