Z grškega otoka evakuirali več kot 2000 ljudi: 'Prepozno je, območje je uničeno'

Grčija se še vedno spopada s hudimi požari. Močan veter na otoku Evboja ogenj širi proti vasicam, z otoka je bilo zato evakuiranih že več kot 2000 ljudi. Eden od požarov v severnem predmestju Aten naj bi se medtem umiril. Zagorelo je tudi v obmorskem letovišču na vzhodni strani italijanskega polotoka, iz hotelov in kampov naj bi evakuirali več kot 400 oseb.

Grčija trenutno doživlja najhujši vročinski val v zadnjih 30 letih, v katerem so se temperature povzpele na 45 stopinj Celzija. S takšnimi vročinskimi valovi se vse bolj pogosto srečujemo zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzročajo ljudje. Vse bolj ekstremne vročinske valove bomo doživljali čedalje bolj pogosto, vroče in suho vreme pa sta dobra kombinacija za izbruh požarov.

Na otoku Evboja sta dva požara uničila na tisoče hektarjev zemlje, plameni so zajeli številne domove in poslovne zgradbe. Na posnetkih je videti evakuacijo, ki so jo izvedli v nedeljo. Predvsem starejše ljudi so odpeljali s trajekti, poroča BBC.

Hude požare je videti celo iz vesolja.

Ker ne kaže, da se bo požar kmalu umiril, prebivalci in uradniki prosijo za več pomoči. Giannis Kontzias, župan občine Istiaia v severnem delu Evboje, je za lokalne medije dejal: "Prepozno je, območje je uničeno." Prosil je za več pomoči letal in helikopterjev, ki bi goreča območja polivali z vodo. Na drugi strani je načelnik civilne zaščite Nikos Hardalias pojasnil, da se letala z vodo soočajo s številnimi težavami, med drugim tudi s slabo vidljivostjo, ki jo povzroča požarni dim.

Po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je v zadnjih desetih dneh v Grčiji zagorelo več kot 56 tisoč hektarjev površine.

Grčiji na pomoč priskočile številne države Na poziv Grčije za pomoč so se odzvale številne države, vključno s Francijo, Nemčijo in Združenim kraljestvom. Pozno v nedeljo je premier Kyriakos Mitsotakis izrazil "iskreno hvaležnost" državam, ki so poslale pomoč. "Zahvaljujemo se vam, da ste v teh težkih časih stali ob strani Grčiji," je zapisal na Twitterju. Drugod v Grčiji naj bi se stanje požarov nekoliko umirilo. Požari v regiji Peloponez naj bi bili pod nadzorom, situacija se umirja tudi v severnem predmestju Aten, saj so nekaj manjših požarov uspeli povsem pogasiti.

"Razmere na polotoku Atika, kjer se nahajajo tudi Atene, so boljše, vendar se bojimo ponovnih vnetij," je dejal Hardalias. Zaradi strahu, da bi se požar znova vnel, na območju patruljira vojska. Ob umirjanju razmer pa so vidne hude posledice požarov. Po prvih ocenah je ogenj uničil več kot 300 hiš in industrijskih objektov. Hudo poškodovano je tudi električno omrežje in po ocenah pristojnih bo trajalo do 15 dni, preden bo spet stekla oskrba z električno energijo. V italijanskem obmorskem letovišču evakuirali hotele in kampe Zaradi požara so evakuirali tudi na stotine ljudi iz hotelov, kampov in domov italijanskega obmorskega letovišča. Več kot 400 oseb je moralo zapustiti Campomarino Lodi, ki se nahaja na vzhodni strani italijanskega polotoka v regiji Molise.

Po poročanju uradnikov se gasilci in helikopter že spopadajo z ognjenimi zublji. Kot je razvidno iz fotografij, nemočni domačini opazujejo ogenj in dim, ki je prekril nebo.