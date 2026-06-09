Z gumenjakom trčil v plavalca, ta huje poškodovan

Kot poroča portal Net.hr, so iz pristaniške uprave po nesreči na morju, ki se je zgodila v ponedeljek v bližini mesta Novi Vinodolski, sporočili, da je preiskava incidenta pokazala, da je hrvaški državljan, ki je upravljal z gumenjakom, plul na območju, kjer to ni dovoljeno.

37-letnik je takrat trčil v 67-letnega plavalca, ki je plaval približno 20 metrov stran od obale. Oba udeležena sta hrvaška državljana, starejšega ponesrečenca pa so po incidentu prepeljali v reško bolnišnico. Tam so ugotovili, da je moški v nesreči utrpel hujše poškodbe.

Policija je ob tem ponovno opozarila vse upravljavce čolnov, naj upoštevajo predpise o varnosti plovbe in naj bodo še posebej pozorni na plavalce, potapljače in druge ljudi v morju. Hrvaški zakoni sicer prepovedujejo glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Kazni za ta prekršek znašajo od 400 do tudi več od 6600 evrov.

Plavalcem in potapljačem pa medtem svetujejo dodatno previdnost in uporabo predpisane signalizacije za označevanje svoje prisotnosti v morju, da bi bili čim bolj vidni upravljavcem čolnov. Zakoni sicer dovoljujejo plavanje do ograje urejene plaže oz. do 100 metrov od obale na naravnih plažah. Potapljači morajo medtem na predpisan način označiti kraj potopa.