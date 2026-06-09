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Z gumenjakom trčil v plavalca, ta huje poškodovan

Novi Vinodolski, 09. 06. 2026 15.19 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.P.
Hrvaška pomorska policija

Na območju mesta Novi Vinodolski se je v ponedeljek zgodila nesreča na morju. 37-letni hrvaški državljan je z gumenjakom glisiral po morju na območju, kjer plovba ni dovoljena, in s čolnom zadel 67-letnega plavalca. Poškodovanega moškega so po trčenju prepeljali v reško bolnišnico, kjer so ugotovili, da je ponesrečenec utrpel hujše poškodbe.

Kot poroča portal Net.hr, so iz pristaniške uprave po nesreči na morju, ki se je zgodila v ponedeljek v bližini mesta Novi Vinodolski, sporočili, da je preiskava incidenta pokazala, da je hrvaški državljan, ki je upravljal z gumenjakom, plul na območju, kjer to ni dovoljeno.

37-letnik je takrat trčil v 67-letnega plavalca, ki je plaval približno 20 metrov stran od obale. Oba udeležena sta hrvaška državljana, starejšega ponesrečenca pa so po incidentu prepeljali v reško bolnišnico. Tam so ugotovili, da je moški v nesreči utrpel hujše poškodbe.

Policija je ob tem ponovno opozarila vse upravljavce čolnov, naj upoštevajo predpise o varnosti plovbe in naj bodo še posebej pozorni na plavalce, potapljače in druge ljudi v morju. Hrvaški zakoni sicer prepovedujejo glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Kazni za ta prekršek znašajo od 400 do tudi več od 6600 evrov.

Plavalcem in potapljačem pa medtem svetujejo dodatno previdnost in uporabo predpisane signalizacije za označevanje svoje prisotnosti v morju, da bi bili čim bolj vidni upravljavcem čolnov. Zakoni sicer dovoljujejo plavanje do ograje urejene plaže oz. do 100 metrov od obale na naravnih plažah. Potapljači morajo medtem na predpisan način označiti kraj potopa.

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KOMENTARJI10

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Malo_sutra
09. 06. 2026 16.33
Se je že začelo, kdaj boste že dojeli da je šmekerska vožnja bolj učinkovita?
Odgovori
+3
3 0
r.h.
09. 06. 2026 16.26
Ta nikoli več na čoln, kazen pa bi morala biti zanj .......
Odgovori
+1
1 0
brusilec
09. 06. 2026 16.11
da ga šiba 20m od obale... noro..
Odgovori
+7
7 0
brusilec
09. 06. 2026 16.12
vse take pofotkat, pobrat izpite in gliserje.. pa bo takoj bolj kulturno obnašanje...
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
09. 06. 2026 16.07
Spet promocija cro landa!!
Odgovori
-4
1 5
oježeš
09. 06. 2026 16.00
Nobene razlike, ali na morju, ali na cestah.
Odgovori
+0
1 1
mackon08
09. 06. 2026 15.57
Pijanemu ne pomaga niti izpit za križarko.
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
09. 06. 2026 15.50
Upam, da ta dobi 6600€ kazni poleg druge kazni.
Odgovori
+4
4 0
Medo888
09. 06. 2026 15.40
Naj ukinejo preveč plovnega prometa je vsak izpolni lahko tiste pole pa ima izpit za plovilo , praktičnega dela sploh ni kak naj zna upravljati z plovilom če ga ni vidu od blizu
Odgovori
+3
4 1
Medo888
09. 06. 2026 15.42
Želim povedat da bi moralo biti na izpitih teorija in praktični del
Odgovori
+6
6 0
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