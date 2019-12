Z iskanjem zadnjih dveh trupel prenehali, število žrtev se je povzpelo na 19

Reševalci in potapljači so po smrtonosnem izbruhu vulkana Whakaari v morju okoli otoka iskali posmrtne ostanke avstralske 17-letne najstnice Winone Langford in novozelandskega turističnega vodiča, 40-letnega Haydena Marshall-Inmana. Z iskanjem pa so sedaj prekinili:"Ta odločitev sledi obsežnemu iskanju, a nažalost pri tem ni bilo najdenih nobenih pomembnejših sledi," je po poročanju Guardianadejal predstavnik novozelandske policije Andy McGregor. Družini žrtev sta bili o tem že obveščeni.

V ponedeljek se je število smrtnih žrtev povzpelo na 19, po tem ko je v bolnišnici v Aucklandu umrl še eden izmed ranjenih.