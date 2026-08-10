Z jadralnim padalom skušal vstopiti v Ceuto, a padel v morje

Pripadniki španske civilne garde so v petek opazili osebo z jadralnim padalom, ki se je mestu približevala iz smeri gorovja Benzú.
Po prvih informacijah je migrant nameraval pristati na območju blizu severne meje, a naj bi izgubil nadzor nad padalom in strmoglavil v morje.
Policija je sprožila iskalno akcijo, saj so domnevali, da je moški še živ, a so ga našli mrtvega.
Civilna garda vse od lanskega leta beleži poskuse vstopa na ozemlje Španije z jadralnimi padali. Pri tem so obravnavali že več nesreč, saj migranti pogosto nimajo dovolj znanja za uporabo tovrstnih naprav.