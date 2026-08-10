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Z jadralnim padalom skušal vstopiti v Ceuto, a padel v morje

Ceuta, 10. 08. 2026 09.25 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Padalo

Mlad moški iz podsaharske Afrike je skušal z jadralnim padalom vstopiti na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta. Med poskusom nezakonitega vstopa je strmoglavil v morje in umrl.

Pripadniki španske civilne garde so v petek opazili osebo z jadralnim padalom, ki se je mestu približevala iz smeri gorovja Benzú.

Po prvih informacijah je migrant nameraval pristati na območju blizu severne meje, a naj bi izgubil nadzor nad padalom in strmoglavil v morje.

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Policija je sprožila iskalno akcijo, saj so domnevali, da je moški še živ, a so ga našli mrtvega.

Civilna garda vse od lanskega leta beleži poskuse vstopa na ozemlje Španije z jadralnimi padali. Pri tem so obravnavali že več nesreč, saj migranti pogosto nimajo dovolj znanja za uporabo tovrstnih naprav.

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