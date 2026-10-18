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Z jaguarjem čelno trčil z nekdanjo partnerko, ki je umrla: je bila res nesreča?

Rim, 18. 10. 2026 15.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Italijanska policija

V italijanskem Cassano Magnago v pokrajini Varese je v petek zjutraj v čelnem trčenju z avtomobilom, ki ga je vozil njen nekdanji partner, umrla 69-letna ženska. Dogodek, ki je sprva veljal za prometno nesrečo, je zdaj predmet kriminalistične preiskave, saj tožilstvo preverja možnost, da je bilo trčenje namerno.

Ženska je vozila po obvoznici, ko je prišlo do silovitega čelnega trka. Reševalci so lahko le potrdili smrt 69-letnice, njenega nekdanjega 73-letnega partnerja pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Prve informacije so kazale, da bi pokojni med vožnjo lahko postalo slabo, vendar so kasnejše ugotovitve pokazale, da vzrok nesreče morda ni bil naključen. Izkazalo se je, da sta udeleženca nekdanja partnerja. Tožilstvo je zato sprožilo postopek zaradi suma umora v prometu. Par je razmerje končal junija letos. Po ženini smrti so njeni družinski člani podali prijavo in od policije zahtevali, naj razišče možnost, da trčenje ni bilo nesreča.

Italijanska policija
Italijanska policija
FOTO: Shutterstock

Po poročanju Sky TG24 je eden od sinov pokojnice zatrjeval, da je mati pred nesrečo živela v strahu pred nekdanjim partnerjem. Ta naj bi jo zasledoval, čakal in ji sledil. Konec junija ga je ženska zato tudi prijavila.

Kot je povedala odvetnica družine pokojne ženske, se moški ni mogel sprijazniti s koncem osemletne zveze. V ozadju naj bi bile grožnje, prepiri in sledenje. Policija je v soboto zato ponovno opravila ogled kraja nesreče, da bi čim natančneje rekonstruirala dogajanje.

Po prvih ugotovitvah naj bi jaguar, ki ga je vozil 73-letnik, zapeljal na nasprotni vozni pas ravno v trenutku, ko je po njem pripeljala ženska. Preiskava še poteka, policisti pa poskušajo ugotoviti, ali je šlo za tragično prometno nesrečo ali za namerno povzročeno trčenje.

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