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Z jedilnika otrok bi črtali jajca: kritiki in stroka na nogah

New Delhi, 04. 07. 2026 17.16 pred 17 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Jajca

Odločitev oblasti v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija, da bi v delu javnih šol jajca iz šolskih kosil zamenjali z vegetarijanskimi viri beljakovin, je sprožila burno razpravo o prehrani, politiki in vplivu verskih prepričanj na javno izobraževanje.

Pilotni projekt predvideva, da bo pripravo obrokov za šole, ki delujejo pod okriljem mestnih oblasti v Kolkati, prevzela fundacija Annamitra, povezana z Mednarodnim društvom za zavest Krišne (ISKCON), znanim tudi kot gibanje Hare Krišna. Ker organizacija pripravlja izključno vegetarijanske obroke, bi jajca nadomestili z drugimi viri beljakovin, kot so soja in stročnice.

Projekt se sicer še ni začel, prav tako še ni jasno, ali ga bodo razširili tudi na druge šole. Kljub temu je že sprožil burne politične odzive.

Nasprotniki odločitve vladi očitajo, da prehransko politiko podreja verskim in ideološkim pogledom. Predsednik vlade zvezne države Suvendu Adhikari očitke zavrača. Po njegovih besedah je cilj projekta zagotoviti otrokom kakovostno in čisto hrano, ne pa širiti verskih prepričanj, poroča BBC.

Tudi v ISKCON-u poudarjajo, da lahko skrbno načrtovan vegetarijanski jedilnik otrokom zagotovi dovolj beljakovin in vitaminov.

Jajca želijo nadomestiti med drugim s stročnicami.
Jajca želijo nadomestiti med drugim s stročnicami.
FOTO: iStock

Razprava je v Indiji še posebej občutljiva, ker šolski obroki za več kot 110 milijonov otrok pogosto predstavljajo najbolj hranljiv, za nekatere pa celo edini topel obrok v dnevu.

Nacionalni program brezplačnih šolskih kosil deluje od leta 1995 in velja za enega največjih na svetu. Zvezna vlada določa minimalne prehranske standarde, posamezne zvezne države pa same odločajo, kako jih bodo dosegle. Zato jedilniki po državi močno razlikujejo. Nekatere šole otrokom redno ponujajo jajca, druge pa strežejo izključno vegetarijanske obroke.

V Zahodni Bengaliji so jajca že vrsto let del šolskih kosil, saj veljajo tudi za pomemben del lokalne prehranske tradicije.

Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da razprava ni le vprašanje prehranskih navad, temveč predvsem hranilne vrednosti.

Jajca sodijo med najcenejše in najbolj kakovostne vire beljakovin. Vsebujejo vseh devet esencialnih aminokislin, bogata pa so tudi z vitaminoma D in B12, ki sta pomembna za rast in razvoj otrok.

Stročnice in soja lahko zagotovijo del potrebnih hranil, vendar strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti obroki skrbno načrtovani, da bi dosegli primerljivo prehransko vrednost. Nekatera živila, denimo skuta paneer, bi lahko bila ustrezna zamenjava, vendar so precej dražja od jajc.

Po mnenju zdravnikov bi lahko slabo načrtovana zamenjava dolgoročno vplivala na rast, razvoj, učenje in odpornost otrok, zlasti pri tistih iz revnejših družin.

Nekateri politiki in učitelji zato zagovarjajo kompromis. V nekaterih indijskih šolah že danes učencem ponudijo možnost izbire – tisti, ki jedo jajca, jih dobijo ob obroku, drugi pa namesto njih prejmejo banano ali drugo vegetarijansko alternativo.

jajce indija hare krišna

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a res1
04. 07. 2026 17.39
Mi smo pa sir pa pašteto imeli za na kos kruha. In...
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0 0
tech
04. 07. 2026 17.38
Eno najbolj zdravih živil bi črtali, norci.
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0 0
NLKP
04. 07. 2026 17.25
Ljudje božji kaj nekateri res nimajo kaj za delati, preleč lepo nam gre, da se je potebno z jajci v prehrani ukvarjati. Otroka je potrebno naučit da se vse poje, sadje, zelenjava, meso, testenine, ne pa, da se razmišlja kaj vse škoduje...
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