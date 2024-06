Z julijem višje cestnine na hrvaški avtocesti

Višje, sezonske cene cestnine veljajo za določene kategorije vozil, in sicer za motorje, osebna vozila, osebna vozila s prikolicami in avtodome. Tovornjaki in avtobusi tudi v poletnih mesecih plačujejo enako cestnino kot sicer, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Od ponedeljka bo tako za cestnino na delu avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem treba odšteti 2,80 evra, medtem ko ta zdaj stane 2,50 evra. Na delu med Zagrebom in Dugopoljem se bo cestnina zvišala z zdajšnjih 24 evrov na 26,40 evra, za vožnjo na odseku Zagreb–Reka bo treba namesto zdajšnjih 9,20 evra odšteti 10,10 evra, za odsek med Zagrebom in Goričani pa 6,40 evra (zdaj 5,80 evra).

Na avtocesti A3 se bo cestnina za vožnjo na odseku med Zagrebom in Lipovcem podražila z zdajšnjih 16,90 evra na 18,60 evra, na odseku med Zagrebom in Osijekom pa z zdajšnjih 16,10 evra na 17,70 evra.