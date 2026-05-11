Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Z ladje evakuirali že več kot 90 ljudi, Francoz kaže simptome okužbe

Las Palmas, 11. 05. 2026 06.22 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
U.Z. STA
Vračanje potnikov domov z ladje Hondius

Z luksuzne potniške ladje za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilla na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti doslej evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke.

Špansko ministrstvo za zdravje je sinoči sporočilo, da je končan "precej intenziven dan". Ves dan je namreč potekalo izkrcavanje ljudi z ladje, kjer je izbruhnil andski sev hantavirusa.

V manjših skupinah so jih oblečene v zaščitna oblačila in maske s čolni odpeljali v pristanišče Granadilla, nato pa jih z vojaškimi avtobusi prepeljali na letališče, od koder so s posebnimi letali poleteli v različne države. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav.

Preberi še Na Tenerifu v teku evakuacije z ladje, prvi potniki že doma

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je dejal, da lahko prožnejša pravila ZDA za državljane, ki se vračajo z ladje, na kateri je izbruhnil hantavirus, "prinašajo tveganja".

"Naš nasvet je jasen: od 10. maja dalje 42 dni (karantene) z aktivnim spremljanjem," je izjavil Tedros, ki je na Tenerifu tudi sam sodeloval pri organizaciji evakuacije.

Francoz s simptomi okužbe

Francoski premier Sébastien Lecornu je po poročanju BBC-ja sporočil, da je eden od potnikov med repatriacijo v Francijo pokazal simptome bolezni. Ti naj bi se mu pojavili med čarterskim letom s Tenerifov v Pariz, zato je bila peterica evakuiranih "takoj nameščena v strogo izolacijo do nadaljnjega".

Simptomi lahko vključujejo vročino, izjemno utrujenost, bolečine v mišicah, bolečine v želodcu, bruhanje, drisko in težko dihanje.

Potem ko je francosko letalo pristalo na letališču Le Bourget, so jih na ploščadi pričakali zdravstveni delavci v zaščitni opremi. Z reševalnimi vozili so jih nato odpeljali v bolnišnico Bichat v francoski prestolnici.

Tam bodo v 72-urni karanteni, strogo jih bodo pregledali, preden bodo poslani domov v 45-dnevno samoizolacijo, je v izjavi sporočilo francosko zunanje ministrstvo.

Danes še dva repatriacijska leta

14 španskih državljanov, ki so bili s Tenerifa prepeljani v Madrid, se prav tako nahaja v obvezni karanteni v vojaški bolnišnici v španski prestolnici.

Britanske državljane so z letalom prepeljali v Manchester. Nihče od njih ni poročal o simptomih, vendar so pod nadzorom, je sporočila britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA).

Letalo s 26 potniki in člani posadke, vključno z osmimi nizozemskimi državljani, se je vrnilo tudi na Nizozemsko. V ZDA pa je odletel let z 18 ameriškimi potniki in enim britanskim državljanom, ki prebiva v ZDA.

Ameriško ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je eden od Američanov začel kazati blage simptome hantavirusa, drugi pa je bil po evakuaciji blago pozitiven na sev virusa. Oba potnika sta "iz previdnosti potovala v bioloških zadrževalnih enotah letala," so še dodali po pisanju BBC-ja.

V nedeljo so bili predvideni tudi leti za turške in irske državljane, španska ministrica za zdravje Mónica García pa je povedala, da bosta zadnja dva evakuacijska leta odpotovala danes popoldne. Šest potnikov se bo vrnilo v Avstralijo, 18 pa bo prepeljanih na Nizozemsko. Obe letali bosta sprejeli tudi potnike iz drugih držav, ki niso poslale lastnih repatriacijskih letov.

Kot je znano, se je ladja v nedeljo zasidrala v pristanišču Granadilla na Tenerifu, medicinske ekipe pa so se vkrcale okoli 7. ure po lokalnem času. S tem se je začel skrbno načrtovan postopek evakuacije potnikov na krovu in njihove repatriacije, ki sta ga zasnovali španska vlada in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Potnike je bilo mogoče od daleč videti, kako se sprehajajo po palubi, vsi z medicinskimi maskami. Medtem ko so jih s čolni in pozneje z avtobusi prevažali na letališče, so nekateri potniki – oblečeni v modre zaščitne obleke – mahali in kazali palec gor, ko so se peljali mimo medijev.

Evakuacija potnikov z ladje Hondius na Tenerifu
Evakuacija potnikov z ladje Hondius na Tenerifu
FOTO: AP

Spomnimo

Ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki.

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov. Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Lokalne oblasti na španskem otočju v Atlantiku so se pred tem sicer odločno uprle vplutju ladje v pristanišče, ki je bila zato nekaj časa zasidrana na odprtem morju.

Poglavja:
Na vrh Okuženi Pot domov Ozadje
evakuacija ladja potniki tenerife hantavirus Hondius

Trump zavrnil iranski predlog za končanje vojne: Popolnoma nesprejemljivo

24ur.com Na Tenerifu v teku evakuacije z ladje, prvi potniki že doma
24ur.com Se je par s križarke okužil med opazovanjem ptic v Argentini?
24ur.com Zaradi neurja v Italiji evakuirali več kot 900 ljudi, sunki burje nad 100 km/h
24ur.com V potniško ladjo vdrla voda, rešili okoli 80 oseb
24ur.com V Sredozemskem morju potonila ruska tovorna ladja
24ur.com Po smrti Nizozemca na otoku izkrcalo več potnikov, a kam so odšli?
24ur.com Reševanje migrantov na morju: visoko noseča ženska, hudo opečen moški
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ČrniGad
11. 05. 2026 08.00
Nas že ogrevajo, da ne bo upora ob ponovnem ''nenadzorovanem izbruhu'' ____virusa. Nov izgovor za kontrolo, podražitve in zadolžitve, kontrolo ter redčenje preveč uslužne bele populacije. In pa seveda: deli in vladaj!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
cekin
Portal
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
okusno
Portal
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699