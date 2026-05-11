Z ladje evakuirali že več kot 90 ljudi, Francoz kaže simptome okužbe

Špansko ministrstvo za zdravje je sinoči sporočilo, da je končan "precej intenziven dan". Ves dan je namreč potekalo izkrcavanje ljudi z ladje, kjer je izbruhnil andski sev hantavirusa. V manjših skupinah so jih oblečene v zaščitna oblačila in maske s čolni odpeljali v pristanišče Granadilla, nato pa jih z vojaškimi avtobusi prepeljali na letališče, od koder so s posebnimi letali poleteli v različne države. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav.

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je dejal, da lahko prožnejša pravila ZDA za državljane, ki se vračajo z ladje, na kateri je izbruhnil hantavirus, "prinašajo tveganja". "Naš nasvet je jasen: od 10. maja dalje 42 dni (karantene) z aktivnim spremljanjem," je izjavil Tedros, ki je na Tenerifu tudi sam sodeloval pri organizaciji evakuacije.

Vračanje potnikov domov z ladje Hondius Profimedia

Francoz s simptomi okužbe

Francoski premier Sébastien Lecornu je po poročanju BBC-ja sporočil, da je eden od potnikov med repatriacijo v Francijo pokazal simptome bolezni. Ti naj bi se mu pojavili med čarterskim letom s Tenerifov v Pariz, zato je bila peterica evakuiranih "takoj nameščena v strogo izolacijo do nadaljnjega".

Simptomi lahko vključujejo vročino, izjemno utrujenost, bolečine v mišicah, bolečine v želodcu, bruhanje, drisko in težko dihanje.

Potem ko je francosko letalo pristalo na letališču Le Bourget, so jih na ploščadi pričakali zdravstveni delavci v zaščitni opremi. Z reševalnimi vozili so jih nato odpeljali v bolnišnico Bichat v francoski prestolnici. Tam bodo v 72-urni karanteni, strogo jih bodo pregledali, preden bodo poslani domov v 45-dnevno samoizolacijo, je v izjavi sporočilo francosko zunanje ministrstvo.

Danes še dva repatriacijska leta

14 španskih državljanov, ki so bili s Tenerifa prepeljani v Madrid, se prav tako nahaja v obvezni karanteni v vojaški bolnišnici v španski prestolnici. Britanske državljane so z letalom prepeljali v Manchester. Nihče od njih ni poročal o simptomih, vendar so pod nadzorom, je sporočila britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA). Letalo s 26 potniki in člani posadke, vključno z osmimi nizozemskimi državljani, se je vrnilo tudi na Nizozemsko. V ZDA pa je odletel let z 18 ameriškimi potniki in enim britanskim državljanom, ki prebiva v ZDA. Ameriško ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je eden od Američanov začel kazati blage simptome hantavirusa, drugi pa je bil po evakuaciji blago pozitiven na sev virusa. Oba potnika sta "iz previdnosti potovala v bioloških zadrževalnih enotah letala," so še dodali po pisanju BBC-ja.

V nedeljo so bili predvideni tudi leti za turške in irske državljane, španska ministrica za zdravje Mónica García pa je povedala, da bosta zadnja dva evakuacijska leta odpotovala danes popoldne. Šest potnikov se bo vrnilo v Avstralijo, 18 pa bo prepeljanih na Nizozemsko. Obe letali bosta sprejeli tudi potnike iz drugih držav, ki niso poslale lastnih repatriacijskih letov. Kot je znano, se je ladja v nedeljo zasidrala v pristanišču Granadilla na Tenerifu, medicinske ekipe pa so se vkrcale okoli 7. ure po lokalnem času. S tem se je začel skrbno načrtovan postopek evakuacije potnikov na krovu in njihove repatriacije, ki sta ga zasnovali španska vlada in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Potnike je bilo mogoče od daleč videti, kako se sprehajajo po palubi, vsi z medicinskimi maskami. Medtem ko so jih s čolni in pozneje z avtobusi prevažali na letališče, so nekateri potniki – oblečeni v modre zaščitne obleke – mahali in kazali palec gor, ko so se peljali mimo medijev.

