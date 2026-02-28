Amazonsko pleme na robu izumrtja, novo rojstvo prinaša upanje

Pugapia in njeni hčeri Aiga in Babawru so več let živele kot edine preživele pripadnice ljudstva Akuntsu, domorodnega ljudstva, ki ga je zdesetkala vlada, ki je poskušala razviti dele amazonskega deževnega gozda. Ker so se ženske starale in ni bilo več otrok, ki bi nadaljevali rod, so mnogi pričakovali, da bo ljudstvo Akuntsu izumrlo, ko bodo umrle vse ženske, poroča AP. A prišlo je do nepričakovanega rojstva, ki prinaša novo upanje.

Pripadnica ljudstva Akuntsu rodila dečka Akypa FOTO: AP

To se je spremenilo decembra, ko je Babawru – najmlajša izmed treh, ki je v svojih štiridesetih – rodila dečka. Prihod dečka Akypa je prinesel upanje ne le za nadaljevanje rodu Akuntsu, temveč tudi za prizadevanja za zaščito prav tako krhkega deževnega gozda. "Ta otrok ni le simbol upora ljudstva Akuntsu, temveč tudi vir upanja za domorodna ljudstva," je dejala Joenia Wapichana, predsednica brazilske agencije za zaščito domorodnih ljudstev, znane kot Funai. "Predstavlja, kako izjemno potrebno je priznanje, zaščita in upravljanje te zemlje," je še dodala.

Izguba gozdov in posledice

Zaščita domorodnih ozemelj velja za enega najučinkovitejših načinov za omejevanje krčenja gozdov v Amazoniji, največjem deževnem gozdu na svetu in ključnem regulatorju svetovnega podnebja. Raziskovalci opozarjajo, da bi nadaljnja izguba gozdov lahko pospešila globalno segrevanje. Analiza iz leta 2022, ki jo je izvedel MapBiomas, mreža nevladnih organizacij, ki spremljajo rabo zemljišč, je pokazala, da so domorodna ozemlja v Braziliji v treh desetletjih izgubila le en odstotek prvotne vegetacije, v primerjavi z 20 odstotki na zasebnih zemljiščih po vsej državi.

Amazonski deževni gozd FOTO: Shutterstock

V zvezni državi Rondonia, kjer živijo Akuntsuji, je bilo izkrčenih približno 40 odstotkov avtohtonega gozda, nedotaknjen pa je večinoma znotraj zaščitenih in avtohtonih območij, navaja AP. Krčenje gozdov v državi Rondonia sega v čas vladno podprte pobude za poselitev deževnega gozda v obdobju brazilskega vojaškega režima v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je prebivalstvo Rondonije po podatkih popisa več kot podvojilo. Naseljencem so obljubili zemljiške pravice, če so izkrčili gozd za kmetijstvo, in tvegali so izgubo zahtevkov, če so bili prisotni domorodci, kar je spodbudilo nasilne napade najetih oboroženih moških na domorodne skupine, kot je Akuntsu.

Lesena hiša v amazonskem deževnem gozdu v Braziliji (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Zadnji moški umrl leta 2017, zanosila z moškim iz drugega plemena