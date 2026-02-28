Amazonsko pleme na robu izumrtja, novo rojstvo prinaša upanje

Pugapia in njeni hčeri Aiga in Babawru so več let živele kot edine preživele pripadnice ljudstva Akuntsu, domorodnega ljudstva, ki ga je zdesetkala vlada, ki je poskušala razviti dele amazonskega deževnega gozda. Ker so se ženske starale in ni bilo več otrok, ki bi nadaljevali rod, so mnogi pričakovali, da bo ljudstvo Akuntsu izumrlo, ko bodo umrle vse ženske, poroča AP. A prišlo je do nepričakovanega rojstva, ki prinaša novo upanje.
To se je spremenilo decembra, ko je Babawru – najmlajša izmed treh, ki je v svojih štiridesetih – rodila dečka. Prihod dečka Akypa je prinesel upanje ne le za nadaljevanje rodu Akuntsu, temveč tudi za prizadevanja za zaščito prav tako krhkega deževnega gozda.
"Ta otrok ni le simbol upora ljudstva Akuntsu, temveč tudi vir upanja za domorodna ljudstva," je dejala Joenia Wapichana, predsednica brazilske agencije za zaščito domorodnih ljudstev, znane kot Funai. "Predstavlja, kako izjemno potrebno je priznanje, zaščita in upravljanje te zemlje," je še dodala.
Izguba gozdov in posledice
Zaščita domorodnih ozemelj velja za enega najučinkovitejših načinov za omejevanje krčenja gozdov v Amazoniji, največjem deževnem gozdu na svetu in ključnem regulatorju svetovnega podnebja. Raziskovalci opozarjajo, da bi nadaljnja izguba gozdov lahko pospešila globalno segrevanje. Analiza iz leta 2022, ki jo je izvedel MapBiomas, mreža nevladnih organizacij, ki spremljajo rabo zemljišč, je pokazala, da so domorodna ozemlja v Braziliji v treh desetletjih izgubila le en odstotek prvotne vegetacije, v primerjavi z 20 odstotki na zasebnih zemljiščih po vsej državi.
V zvezni državi Rondonia, kjer živijo Akuntsuji, je bilo izkrčenih približno 40 odstotkov avtohtonega gozda, nedotaknjen pa je večinoma znotraj zaščitenih in avtohtonih območij, navaja AP.
Krčenje gozdov v državi Rondonia sega v čas vladno podprte pobude za poselitev deževnega gozda v obdobju brazilskega vojaškega režima v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je prebivalstvo Rondonije po podatkih popisa več kot podvojilo. Naseljencem so obljubili zemljiške pravice, če so izkrčili gozd za kmetijstvo, in tvegali so izgubo zahtevkov, če so bili prisotni domorodci, kar je spodbudilo nasilne napade najetih oboroženih moških na domorodne skupine, kot je Akuntsu.
Zadnji moški umrl leta 2017, zanosila z moškim iz drugega plemena
Brazilska agencija za zaščito domorodnih ljudstev Funai je prvič stopila v stik z Akuntsuji leta 1995 in našla sedem preživelih. Strokovnjaki menijo, da jih je bilo desetletje prej približno 20, ko so jih napadli rančarji, ki so želeli zavzeti območje. Agenti Funaija so našli dokaze o napadu in ko so stopili v stik z Akuntsuji, so preživeli povedali, kaj se je zgodilo. Kot navaja AP, so nekateri še vedno imeli strelne rane.
Zadnji moški iz plemena Akuntsu je umrl leta 2017. Od takrat je Babawru živela z materjo Pugapio in sestro Aigo. Ženski, katerih starost ni znana, sta se odločili ostati izolirani od neavtohtonega sveta in zanj kažeta malo zanimanja.
Ženske iz plemena Akuntsu so odvisne od moških iz plemena Kanoe pri opravilih, ki veljajo za moška, kot sta lov in čiščenje polj. Lani je Babawru zanosila z moškim iz tega plemena.
