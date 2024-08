Z ledenika na Mont Blancu se je odtrgal kos ledu in vzel življenje alpinista

Do padca seraka, večjega kosa ledeniškega ledu, ki ga pogosto tvorijo sekajoče se ledeniške razpoke, je prišlo okoli 3. ure po lokalnem času na območju Mont Blanc du Tacul na nadmorski višini približno 4100 metrov, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz prefekture departmaja Haute-Savoie na jugovzhodu Francije.

V bližini padca seraka je bilo po njihovih navedbah skupno 15 alpinistov, med katerimi je eden umrl, štirje pa so poškodovani. Dodali so, da je ostalim desetim uspelo pobegniti brez poškodb.

Na pomoč so napotili številne reševalne službe, vključno s helikopterji in ekipami psov. Poškodovane so reševalci prepeljali v bolnišnice.

Po prvih podatkih menijo, da so padec seraka povzročili naravni vzroki.